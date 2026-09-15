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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار أسوان يعزز الربط الجوي مع ألمانيا بانطلاق رحلات Freebird خلال الموسم الشتوي| صور

مطار أسوان الدولي
مطار أسوان الدولي
نورهان خفاجي

استقبل مطار أسوان الدولي أولى رحلات شركة (فري بيرد إيرلاينز) أوروبا ضمن برنامج تشغيل جديد يربط أسوان بعدد من المدن الألمانية، حيث وصلت الرحلة الأولى قادمة من شتوتغارت وعلى متنها نحو 180 راكبًا على أن تواصل الرحلة مسارها إلى برلين.

ومع وصول الرحلة الأولى استُقبلت الطائرة بتحية المياه التقليدية وحرص فريق العلاقات العامة بمطار أسوان الدولي على الترحيب بالركاب وتقديم الهدايا التذكارية كما تم التنسيق مع مختلف الإدارات والجهات العاملة بالمطار لتقديم التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول.

ويمتد برنامج التشغيل طوال الموسم الشتوي بواقع رحلة يوميًا، ليشمل عددًا من المدن الألمانية الرئيسية من بينها شتوتغارت وبرلين ودوسلدورف وفرانكفورت وميونيخ وهامبورغ وهانوفر، بما يوسع شبكة الوصول المباشر إلى أسوان، ويدعم الحركة السياحية إلى جنوب مصر، ويعزز مكانة أسوان كإحدى أبرز الوجهات السياحية الشتوية.

يأتي انطلاق رحلات (فري بيرد) ضمن جهود الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار وائل النشار، نحو توسيع شبكة الربط الجوي بالمطارات التابعة لها وتعزيز التعاون مع شركات الطيران والأسواق الدولية، بالتوازي مع رفع كفاءة المطارات وتطوير مستوى الخدمات والجاهزية التشغيلية بما يواكب نمو حركة السفر والسياحة.

مطار أسوان مطار أسوان الدولي المطارات المصرية

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