الصحة تغلق وتشمع 7 منشآت طبية ومراكز تجميل غير مرخصة بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ حملة رقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف أعمال الرقابة والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة للعمل حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة نُفذت من خلال إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت عن رصد منشآت تباشر نشاطها دون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون 153 لسنة 2004 وتعديلاته بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية التي شملت الغلق والتشميع.

غلق قسم الأشعة الملحق بمستشفى الحياة

وأشار إلى غلق قسم الأشعة الملحق بمستشفى الحياة بمنطقة الإنتركونتيننتال بطريق المطار بمدينة الغردقة، وقسم الأشعة بمركز يورب ميديكال سنتر للعظام بتقسيم الكوثر شارع النور، وقسم الأشعة بمستشفى الكوثر بحي الكوثر بتقسيم المطار، بالإضافة إلى غلق مركز شايني سكين للتجميل بأول الغردقة بمنطقة الجبل الشمالي بالهضبة، وعيادة بيوتي بوتوكس بار بحي الكوثر القديم، ومركز سارة للعيادات التخصصية للعناية بالشعر والبشرة بشارع مترو بمنطقة الكوثر، ومركز لوسيل بيوتي كير بشارع محد سعيد بحي الكوثر.

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أن الوزارة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات الطبية والتجميلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منشآت طبية أو تجميلية يُشتبه في عملها دون ترخيص أو مخالفتها للاشتراطات عبر قنوات التواصل الرسمية التابعة للوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.