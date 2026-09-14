نائب محافظ الغربية يتفقد مستشفى أبيار المركزي بحضور وكيلة وزارة الصحة

استقبلت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، المهندس حسام الدين عبده نائب محافظ الغربية، خلال جولة تفقدية موسعة بمستشفى أبيار المركزي ، للوقوف على الوضع الحالي للمستشفى ومتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

تحسين خدمات المواطنين

وتضمنت الجولة تفقد عدد من الأقسام والوحدات الطبية بالمستشفى، ومتابعة سير العمل داخل قسم الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، ووحدة الغسيل الكلوي، وقسم الأشعة، والصيدلية، ومختلف منافذ تقديم الخدمة، إلى جانب متابعة مستوى الانضباط وانتظام الأطقم الطبية والإدارية، ومدى الالتزام بمسارات العمل ومعايير الجودة ومكافحة العدوى ، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوي، ومراجعة الأرصدة ومعدلات الاستهلاك، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

رفع كفاءة الخدمات

كما شملت الجولة الوقوف على الاحتياجات الفعلية للمستشفى من الأجهزة والمستلزمات والتجهيزات، ومتابعة مدى جاهزية الأقسام المقرر افتتاحها بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة الغربية، والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لبدء التشغيل وتقديم الخدمة للمواطنين بالصورة اللائقة.

كما حرص المهندس حسام ، والدكتورة رشا ، على الاستماع المباشر إلى المرضى وذويهم، والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع عدد من المطالب والشكاوى، والتوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية وسريعة، ويعزز من رضا المواطنين عن مستوى الخدمات الصحية.

تحقيق الرعاية الصحية

رافق نائب المحافظ ووكيلة وزارة خلال ، الجولة مديري الإدارات الفنية بالمديرية ، حيث تم رصد عدد من الملاحظات ومتابعة الإجراءات اللازمة للتعامل معها، مع التأكيد على سرعة تلافي أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل أو مستوى الخدمة الطبية المقدمة.