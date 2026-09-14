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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسرار موافقة الزمالك على بيع بيزيرا لـ شباب أهلي دبي| تفاصيل

بيزيرا
بيزيرا
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، عن كواليس قرار رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وانتقاله إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الحالية.

بيزيرا يتمسك بالرحيل للدوري الإماراتي 

 

وقال المصدر إن بيزيرا تمسك بشكل واضح بالرحيل عن صفوف الزمالك وعدم الاستمرار مع الفريق، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الموافقة على إتمام الصفقة، خاصة أن النادي لم يكن يرغب في الإبقاء على لاعب لا يريد مواصلة مشواره مع الفريق.

وأضاف أن الزمالك يعاني في الوقت الحالي من أزمة مالية، وأن المقابل المالي المنتظر من صفقة بيزيرا سيساهم في توفير سيولة تساعد النادي على سداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق وإنهاء عدد من الالتزامات المالية القائمة.

وأوضح المصدر أن قرار رحيل اللاعب لم يكن مرتبطًا بالأزمة المالية فقط، مؤكدًا: «حتى لو لم يكن الزمالك يعاني من أي أزمة مالية، فإن اللاعب نفسه كان متمسكًا بالرحيل عن النادي، وبالتالي كان من الصعب إجباره على الاستمرار».

وأشار إلى أن عقد بيزيرا مع شباب أهلي دبي الإماراتي سيتجاوز مليوني دولار، وهو ما يجعل الصفقة ذات عائد مالي مهم بالنسبة للزمالك في الوقت الحالي.

وتابع المصدر أن مجلس إدارة الزمالك نجح منذ بداية الموسم في إنهاء وسداد عدد كبير من الديون والالتزامات المالية، موضحًا أن النادي دفع ما يزيد على 3 ملايين دولار في الفترة الماضية، في إطار محاولات المجلس لتصحيح الأوضاع المالية والحفاظ على استقرار الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن رحيل بيزيرا لن يمثل أزمة فنية كبيرة، في ظل وجود أكثر من لاعب داخل قائمة الزمالك يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح الأيمن خلال الفترة المقبلة.

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