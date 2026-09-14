سيف زاهر عن بيزيرا: والده هو وكيله.. ودموعه بعد الدوري تكشف الحقيقة

كشف الإعلامي سيف زاهر أن وكيل أعمال خوان بيزيرا لاعب الزمالك هو والده، مشيرًا إلى أن اللاعب ظهر في فيديو عقب تتويج الفريق ببطولة الدوري وهو يبكي من شدة فرحته.

بيزيرا

وأوضح زاهر أن دموع بيزيرا كانت بسبب تحقيقه أول بطولة في مسيرته مع نادٍ كبير، بجانب ارتفاع قيمته السوقية بعد التتويج، مؤكدًا أن ما حدث يجب أن يكون درسًا في التعامل مع ملف اللاعبين المحترفين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سيف زاهر: «منأكلش من الكلام ده تاني، ونسمع كلام المعلم حسن شحاتة من هنا ورايح.. الكبار عندهم خبرات كبيرة»، في إشارة إلى ضرورة الاستفادة من خبرات أصحاب التجارب في التعامل مع مثل هذه الملفات.