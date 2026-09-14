تخفيضات لتخفيف الأعباء.. منظومة جديدة لاشتراكات الجمهور والطلبة بالقطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تطبيق منظومة جديدة لاشتراكات الجمهور والطلبة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2026 ، والتي تتضمن عددًا من الخدمات والتيسيرات والاسعار المخفضة لمختلف فئات الجمهور وطلبة المدارس والجامعات، وذلك وفقاً لنوع الاشتراك ومدته ودرجة السفر بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستفيدة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين ، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وأولياء الأمور وتوفير سبل انتقال آمنة وميسرة واقتصادية ، وتنفيذا ً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.



تتضمن المنظومة الجديدة تيسير حصول العاملين بالقطاعين العام والخاص ومختلف فئات الجمهور على الخدمة من خلال تعديل احتساب عدد الرحلات الشهرية للاشتراك ليصبح 40 رحلة بدلًا من 50 رحلة على ألا تزيد المسافة المسموح بها للاشتراك عن 500 كيلومتر ، كذلك تحديد نسبة تحمل المستفيد من قيمة الاشتراك وفقًا لدرجة السفر ومدة الاشتراك ( 1 - 3 - 6 - 9 - 12 ) شهر ، وذلك على النحو التالي :

- الاشتراك علي قطارات تحيا مصر ويتحمل صاحب الاشتراك نسبة (70% للاشتراك لمدة شهر - 65% للاشتراك لمدة 3 أشهر - 60% للاشتراك لمدة 6 أشهر - 55% للاشتراك لمدة 9 أشهر - 50% للاشتراك لمدة 12 شهر ).

- الاشتراك علي قطارات الثالثة تهوية ديناميكية ويتحمل صاحب الاشتراك نسبة (75% للاشتراك لمدة شهر - 70% للاشتراك لمدة 3 أشهر - 65% للاشتراك لمدة 6 أشهر - 60% للاشتراك لمدة 9 أشهر - 55% للاشتراك لمدة 12 شهر ).

حيث يستفيد صاحب الاشتراك بنسب الخصم بناءا على قيمة التذكرة الكاملة ، فيما تتحمل الهيئة النسبة المتبقية وفقًا لمدة الاشتراك ودرجة الخدمة ، بما يسهم في تحقيق المزيد من التيسير ولاستفادة الجمهور خاصة مع الاشتراك لفترات أطول.

ويسمح لحامل اشتراك الدرجة الثالثة التهوية الديناميكية استقلال القطارات المخصصة دون سداد رسم حجز باعتباره راكبًا بدون مقعد ، وفي حالة الرغبة في حجز مقعد يمكن التوجه إلى شباك التذاكر لاستكمال اجراءات الحجز وفقًا للتعليمات المنظمة .

وفي حالة رغبة حامل الاشتراك في استقلال قطار بدرجة أعلى من درجة اشتراكه يتم التوجه إلى شباك التذاكر لاستخراج تذكرة فرق الدرجة، وفي حالة استقلاله القطار دون استخراجها يُعامل باعتباره راكبًا مخالفًا بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررتين طبقاً للائحة الهيئة .



أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بتيسير انتقال طلبة المدارس والجامعات بصورة منتظمة طوال العام الدراسي، والمساهمة في خفض تكلفة الرحلات اليومية بما يمثل أحد أوجه الدعم للأسر المصرية .

وتتيح الهيئة استخراج اشتراكات الطلاب على قطارات الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وتحيا مصر لمدة (9) شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك وفى حالة الطلاب التى تزيد مدة دراستهم عن (9) شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة (3) شهور خلال فترة التدريب العملي ، على ألا تزيد المسافة المسموح بها للاشتراك عن 400 كيلومتر وبمعدل 40 رحلة شهرياً ، بما يوفر دعمًا كبيرًا للطلاب ويسهم في تخفيف الأعباء عن الاسر المصرية خلال فترة الدراسة، وذلك على النحو التالي:

- الاشتراك علي قطارات تحيا مصر ويتحمل الطالب نسبة ( 13.75% للاشتراك لمدة 9 شهور - نسبة 16.25% للاشتراك لمدة 3 أشهر).

- الاشتراك علي قطارات الثالثة تهوية ديناميكية / الثالثة المكيفة ويتحمل الطالب نسبة ( 15% للاشتراك لمدة 9 شهور - نسبة 17.50% للاشتراك لمدة 3 أشهر) .

وفي إطار التيسيرات المقدمة لاستخراج الاشتراكات بأنواعها، قامت الهيئة بتخصيص عدد 45 شباكًا بالمحطات الرئيسية على مستوى الهيئة لسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمة بصورة منظمة.

وتشمل إجراءات استخراج الاشتراكات ( الحصول على طلب الاشتراك من مكاتب الاشتراكات بالمحطات واستيفاء البيانات المطلوبة بها فقط بالنسبة لاشتراكات الجمهور ، وبالنسبة لاشتراك الطلبة يشترط اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية من المدرسة / الجامعة التابع لها الطالب - تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الاشتراك أو ولي الأمر - تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة ) .

وتؤكد الهيئة علي أن الاشتراك شخصي ومخصص لحامله فقط ولا يجوز استخدامه بمعرفة شخص آخر، وفي حالة ضبط الاشتراك مستخدمًا بمعرفة غير صاحبه، يتم الغاء الاشتراك واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة .

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجات جمهور الركاب وتوفير بدائل متعددة وأسعار ملاءمة تراعي مختلف مستويات الخدمة ، وتشجيع مختلف الفئات على الاستفادة من الاشتراك الذي يمثل خيارًا عمليًا واقتصاديًا للانتقال اليومي وحركة السفر عبر الشبكة ، وتحقيق المزيد من الانضباط والاستدامة في الحصول على الخدمة وتقديمها بصورة منتظمة وآمنة لجميع ابناء الشعب المصرى .