عموتة يحسم تشكيل الأهلي أمام أبوقير.. ثنائي جديد في الدفاع وإمام عاشور أساسيًا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن ملامح التشكيل الأقرب للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا أبو قير للأسمدة غدًا الثلاثاء في بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة استقر بشكل مبدئي على الدفع بالثنائي هادي رياض وياسين مرعي في قلب الدفاع.

ثنائي جديد في دفاع الأهلي وإمام عاشور أساسيًا

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن محمد الشناوي سيواصل حراسة مرمى الأهلي خلال المباراة، في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه بصورة أساسية خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن عموتة يدرس أيضًا الاعتماد على أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، ضمن التغييرات التي يفكر المدير الفني في إجرائها على تشكيل الفريق، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن المركز سيتحدد خلال المران الأخير.

وأوضح المصدر أن إمام عاشور عاد بقوة إلى حسابات الجهاز الفني، بعدما استعاد جاهزيته بشكل كامل، وأصبح مرشحًا بقوة للمشاركة أساسيًا منذ بداية المباراة، خاصة في ظل رغبة عموتة في الاستفادة من إمكانياته وخبراته.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي سيستغل المران الأخير للفريق اليوم من أجل وضع اللمسات النهائية على التشكيل الأساسي، إلى جانب حسم طريقة اللعب التي سيبدأ بها المباراة، وفقًا لرؤية عموتة الفنية وطبيعة المنافس.

وشدد المصدر على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة حتى موعد المباراة، إلا أن الاتجاه الأقرب حاليًا يشير إلى وجود هادي رياض وياسين مرعي في قلب الدفاع، مع استمرار الشناوي في حراسة المرمى، وعودة إمام عاشور إلى التشكيل الأساسي.

محمد الغازي حكمًا لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء غداً الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على استاد القاهرة الدولي.