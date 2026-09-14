خالد الجندي يوضح الفرق بين التسبيح والتقديس: معاني دقيقة تبرز الاختلاف

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قول الملائكة: “ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك” يحمل معاني دقيقة تبرز الفرق بين التسبيح والتقديس، موضحًا أن كلا المصطلحين له دلالة خاصة في التعبير عن تنزيه الله وتعظيمه.

ما الفرق بين التسبيح والتقديس؟

وأوضح الشيخ خالد الجندي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن التسبيح في أصله اللغوي مأخوذ من “السباحة”، والتي تعني البعد، مشيرًا إلى أن التسبيح يعني إبعاد كل صفات النقص والعجز عن الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن التسبيح يتمثل في نفي كل ما لا يليق بالله، مثل النسيان أو التعب أو العجز، مؤكدًا أن كل ما ينفي عن الله صفات النقص يدخل في باب التسبيح.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن التقديس يختلف عن ذلك، حيث يعني إثبات صفات الكمال والجلال لله، مثل العظمة والرحمة والكرم، لافتًا إلى أن كل ما يُثبت لله من صفات الكمال يُعد من باب التقديس.

ولفت الشيخ خالد الجندي إلى أن الجمع بين التسبيح والتقديس يعبر عن كمال التنزيه، حيث يجمع بين نفي النقائص وإثبات الكمالات، وهو ما يظهر في كثير من الآيات القرآنية.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن قوله “نسبح بحمدك” يتضمن معنى الاستعانة، حيث إن الباء تفيد أن التسبيح لا يكون إلا بعون الله وفضله، مؤكدًا أن الإنسان يسبح الله بفضله وتوفيقه.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن اختلاف التعبير بين “نسبح بحمدك” و”نقدس لك” له دلالة، موضحًا أن التسبيح لا يكون إلا لله، فجاءت الباء للدلالة على الارتباط والالتصاق، بينما التقديس قد يُستخدم في بعض السياقات لغير الله، فجاءت اللام للتخصيص، أي “نقدس لك” لا لغيرك.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذه الفروق اللغوية تعكس دقة التعبير القرآني وعمق معانيه، مشيرًا إلى أن فهم هذه الدلالات يساعد في تدبر النصوص بشكل أعمق.