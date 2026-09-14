شقق الإيجار التمليكي 2026.. الموعد والشروط وخطوات الحجز

يترقب المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي 2026 موعد إتاحة كراسة الشروط وبدء إجراءات التقديم، بالتزامن مع طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن طرح يضم 25 ألف وحدة سكنية موزعة بين 10 آلاف وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و15 ألف وحدة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن «سكن لكل المصريين 9»، مع اختلاف شروط الاستفادة والسن والدخل ونظام السداد والمستندات المطلوبة بحسب المحور الذي يتقدم إليه المواطن، وفق التفاصيل المعلنة للطرح.

متى يبدأ التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026؟

أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم للمواطنين من ذوي الهمم فقط على شقق الإيجار التمليكي يبدأ خلال الفترة من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 حتى الأحد 27 سبتمبر 2026، بينما يمكن لباقي المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، التقديم اعتبارًا من الإثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

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أما بالنسبة إلى وحدات هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، فتستمر فترة التقديم وفق كراسة الشروط الخاصة بالطرح حتى 19 أكتوبر 2026، وهو ما يجعل معرفة المحور الذي يرغب المواطن في التقدم إليه خطوة أساسية قبل البدء في إجراءات الحجز.

وتأتي مواعيد التقديم ضمن طرح سكني يشهد اهتمامًا متزايدًا من الباحثين عن وحدات بنظام الإيجار التمليكي، خاصة مع اقتراب فتح باب التقديم وإتاحة كراسات الشروط، إذ تتركز عمليات البحث حول موعد الحجز، وشروط الاستحقاق، والمستندات، وطريقة التسجيل الإلكتروني.

كم عدد شقق الإيجار التمليكي 2026؟

ينقسم طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 إلى 10 آلاف وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، و15 ألف وحدة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنظام الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9».

وبذلك يصل إجمالي الوحدات المطروحة ضمن النظامين إلى 25 ألف وحدة، مع اختلاف طبيعة الطرح بحسب الجهة المسؤولة ونظام الاستفادة المحدد في كراسة الشروط الخاصة بكل محور. وتستهدف هذه التفاصيل تيسير حصول المواطنين المستحقين على وحدات سكنية وفق قواعد وشروط محددة، مع ضرورة مراجعة الكراسة قبل التسجيل لمعرفة الضوابط المرتبطة بكل وحدة.

ما مساحات شقق الإيجار التمليكي 2026؟

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة، منها 5 آلاف وحدة منفذة، و5 آلاف أخرى مقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وتتراوح مساحات الوحدات المنفذة بين 57 و161 مترًا مربعًا، بينما تتراوح مساحات الوحدات المزمع تنفيذها بين 90 و126 مترًا مربعًا، ويتم توزيع الوحدات وفقًا لشرائح الدخل ومحل إقامة المتقدم، على أن تحدد كراسة الشروط القيم الإيجارية ومصروفات الصيانة وآليات التخصيص والسداد.

ويختلف ما يحصل عليه المتقدم من حيث المساحة ونظام الاستفادة وفق المحور الذي يتقدم إليه، لذلك لا ينبغي الاعتماد على مساحة واحدة لجميع الوحدات، وإنما يجب الرجوع إلى كراسة الشروط الخاصة بالطرح لمعرفة التفاصيل المرتبطة بكل وحدة.

كم مدة الإيجار في نظام الإيجار التمليكي؟

يمتد النظام إلى 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، مع سداد القيمة الإيجارية والمصروفات المقررة.

ويبدأ التعاقد بعقد إيجار مدته 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة، يمكن الانتقال إلى مرحلة تملك الوحدة من خلال نظام التمويل العقاري الساري في ذلك الوقت.

ويعني ذلك أن نظام الإيجار التمليكي لا يقتصر على الحصول على الوحدة بنظام الإيجار فقط، وإنما يرتبط بإمكانية الانتقال إلى مرحلة التملك بعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة، وفق نظام التمويل العقاري الساري في ذلك الوقت.

ما شروط التقديم في شقق الإيجار التمليكي 2026؟

تختلف شروط التقديم في شقق الإيجار التمليكي 2026 بحسب المحور الذي يختاره المواطن، إذ يختلف السن والدخل ونظام السداد والمستندات المطلوبة بحسب طبيعة الطرح.

ولهذا السبب، يجب على الراغب في التقديم الرجوع إلى كراسة الشروط الخاصة بالمحور الذي يتقدم إليه قبل التسجيل، والتأكد من انطباق الضوابط عليه، إلى جانب مراجعة البيانات والمستندات المطلوبة قبل تأكيد طلب الحجز إلكترونيًا.

وتأتي أهمية هذه الخطوة؛ في ظل تعدد الوحدات والجهات المشاركة في الطرح، إذ يضم البرنامج وحدات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب وحدات من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن «سكن لكل المصريين 9».

كيف يتم التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 عبر منصة «مسكن»؟

وفرت الوزارة خدمة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 إلكترونيًا عبر منصة «مسكن»، ويبدأ المواطن إجراءات الحجز من خلال الدخول إلى المنصة، ثم إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد ذلك يتم تفعيل الحساب من خلال إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، ثم اختيار الطرح والمدينة المراد الحجز بها، وقراءة كراسة الشروط والتعرف على المساحات والأسعار وقواعد التقديم.

وتتضمن إجراءات الحجز: استخراج رقم الاستمارة أو كود السداد، ثم سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية باستخدام وسائل الدفع المعتمدة، وبعدها يتم رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

وتشمل المستندات التي قد يطلبها الطرح بطاقة الرقم القومي، وإيصال سداد جدية الحجز، ومستندات إثبات الدخل، بحسب شروط الطرح.

وفي المرحلة الأخيرة، يجب مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من صحتها، ثم تأكيد طلب الحجز إلكترونيًا، بما يضمن استكمال الإجراءات وفق البيانات التي أدخلها المتقدم والمستندات التي رفعها على المنصة.

ما أهم المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026؟

تختلف المستندات المطلوبة بحسب شروط الطرح والمحور الذي يتقدم إليه المواطن، إلا أن إجراءات التقديم قد تشمل بطاقة الرقم القومي، وإيصال سداد جدية الحجز، ومستندات إثبات الدخل.

ولذلك يجب عدم الاكتفاء بتجهيز مستندات عامة قبل الاطلاع على كراسة الشروط، لأن طبيعة المستندات المطلوبة ترتبط بالطرح الذي يختاره المواطن وبالشروط المحددة له.

ما الذي يجب معرفته قبل التقديم على شقق الإيجار التمليكي؟

أهم خطوة قبل التقديم هي تحديد المحور المناسب وقراءة كراسة الشروط الخاصة به بدقة، خصوصًا أن الطرح يضم 10 آلاف وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و15 ألف وحدة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن «سكن لكل المصريين 9».

كما يجب الانتباه إلى اختلاف السن والدخل ونظام السداد والمستندات المطلوبة، فضلًا عن اختلاف المساحات بين الوحدات المنفذة والوحدات المزمع تنفيذها.

ومع اقتراب موعد بدء التقديم للمواطنين من ذوي الهمم في 20 سبتمبر 2026، ثم فتح التقديم لباقي المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر 2026، تزداد أهمية متابعة كراسة الشروط والالتزام بالمواعيد المحددة لكل فئة، مع التأكد من صحة البيانات قبل إرسال طلب الحجز إلكترونيًا.

وبذلك، فإن الراغبين في الاستفادة من شقق الإيجار التمليكي 2026 أمامهم طرح يضم 25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، مع مساحات تبدأ من 57 مترًا مربعًا وتصل إلى 161 مترًا مربعًا في الوحدات المنفذة، في حين تتراوح مساحات الوحدات المزمع تنفيذها بين 90 و126 مترًا مربعًا، وتحدد كراسة الشروط تفاصيل كل محور من حيث القيم الإيجارية ومصروفات الصيانة وآليات التخصيص والسداد.