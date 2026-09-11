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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طرح 10 آلاف وحدة سكنية بالإيجار التمليكي.. الشروط وموعد الحجز في 26 مدينة جديدة

10 آلاف وحدة سكنية بالإيجار التمليكي
10 آلاف وحدة سكنية بالإيجار التمليكي
خالد يوسف

تفتح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، آفاقاً واسعة للسكن الملائم، مع إعلانها طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي المنتهي بالتملك، حيث تستهدف هذه الوحدات، التي تتراوح مساحاتها بين 57 و161 متراً مربعاً وتتوزع على 26 مدينة جديدة، تلبية تطلعات الأسر المصرية في امتلاك مسكن آمن ومستدام عبر شروط ميسرة، تشمل 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم الفوري ومثلها قيد التنفيذ المستقبلي.

أماكن طرح الـ 10 آلاف وحدة سكنية

وفق تقرير لوزارة الإسكان، فإن أماكن طرح الـ 10 آلاف وحدة سكنية تشمل «القاهرة الجديدة - 15 مايو - بدر - الشروق - العبور الجديدة - العبور - 6 أكتوبر الجديدة - برج العرب الجديدة - العلمين الجديدة - دمياط الجديدة - السادات - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - المنصورة الجديدة - رشيد الجديدة - الفيوم الجديدة - الفشن الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - ناصر الجديدة - أسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة».

وذكرت أن الوحدات السكنية موزعة على عدد 3 شرائح للدخل الاجمالي وطبقاً لمحل الإقامة وذلك على النحو الذى سيرد تفصيلاً بكراسة الشروط.

مساحات 90م وحتى 126 م

أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى أن الوحدات المزمع تنفيذها سيتم توزيعها على 8 مدن جديدة، هي: (6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة)، وذلك ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، وبمساحات تتراوح من 90 م² وحتى 126 م².

ولفت إلى أنه تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للقواعد والتفاصيل التي ستتضمنها كراسة الطرح، تأكيدًا لحرص الوزارة على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

5 آلاف وحدة سكنية متوقع بدء تسليمها خلال 36 شهر

أما بالنسبة لعدد 5 آلاف وحدة سكنية متوقع بدء تسليمها خلال 36 شهر، فهي تشمل 8 مدن جديدة «6 أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - برج العرب الجديدة - العلمين الجديدة - حدائق العاصمة - السادات - المنيا ئلجديدة - سوهاج الجديدة».

وذكرت أن التقديم يتم اعتباراً من يوم 20 من شهر بستمبر الجاري، مؤكدة أن تفاصيل الوحدات وطريقة الحجز وكراسة الشروط متاحة على موقع حجز الأراضي والوحدات (مسكن).

أهمية نظام الإيجار المنتهي بالتملك

يوفر نظام الإيجار المنتهي بالتملك خيارا جديدا أمام المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن، خاصة الفئات التي قد تواجه صعوبة في تحمل تكلفة شراء وحدة سكنية بنظام التمويل التقليدي.

كما يتيح تنوع المساحات ونظم الانتفاع والدعم للمواطنين إمكانية اختيار النظام السكني الأنسب وفقا لمستوى الدخل والقدرة على سداد الالتزامات، مع استمرار جهود الدولة في توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع.

10 آلاف وحدة سكنية بالإيجار التمليكي الإيجار التمليكي الحجز في 26 مدينة جديدة وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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