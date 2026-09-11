يحتاج إلى منزل جديد.. محفظ قرآن يروي تفاصيل معاناته: «قل يا رب»

روى محمد عبد الله محمد أبو النصر، محفظ القرآن الكريم، تفاصيل من حياته والظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكدًا أن القراءة وحفظ القرآن لا يزالان جزءًا أساسيًا من يومه، رغم صعوبة المكان الذي يعيش فيه حاليًا.

قضاء جزء كبير من وقته في القراءة

وأوضح محمد أبو النصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أنه يحرص على قضاء جزء كبير من وقته في القراءة، لافتًا إلى أن الكتب المحيطة به تمثل جانبًا مهمًا من حياته اليومية.

وأشار إلى أنه يواصل القراءة بشكل يومي، ولا يحصر اهتمامه في نوع محدد من الكتب، وإنما يطالع في مجالات متعددة، مؤكدًا أن القراءة تساعده على استثمار وقته والتغلب على الظروف الصعبة التي يمر بها.

تقديم الدروس والنصائح للآخرين

وأكد محمد أبو النصر أنه لا يزال مستمرًا في حفظ القرآن الكريم، موضحًا أنه أمضى سنوات طويلة في تعليم كتاب الله وتقديم الدروس والنصائح للآخرين.

وعن احتياجاته في الوقت الحالي، أوضح محفظ القرآن الكريم أن أمنيته الأساسية تتمثل في الحصول على مسكن أفضل وأنظف من المكان الذي يقيم فيه حاليًا، مؤكدًا أن توفير سكن مناسب يمثل أهم ما يحتاج إليه في هذه المرحلة.

وخلال حديثه عن الظروف التي يمر بها، وعما يشعر به بعدما أصبح في حاجة إلى منزل أفضل، جاءت إجابته مختصرة ومؤثرة، قائلًا: «قل يا رب».