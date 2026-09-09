قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم: إحنا جاهزين نلعب دوري أبطال أوروبا
حازم إمام عن رحيل حسام عبدالمجيد: ممكن يكون كوبري للأهلي.. والأيام بيننا
"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس
الرئيس الإسرائيلي يكشف تحذيرا إماراتيا لإسرائيل قبل 7 أكتوبر
وزير الإعلام الصومالي: مصر دولة عربية إفريقية محورية وتربطنا علاقات تاريخية عميقة طويلة الأمد
مصرع 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن للأسلحة قرب سرمدا بسوريا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يرتفع 40 جنيهًا والجنيه الذهب يتجاوز 50 ألفا
رسالة أمريكية حادة للحوثيين: أخطأتم في حساباتكم
"تحيا مصر" يطلق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
حسام داغر يكشف مستجدات حالته الصحية بعد تعرضه للتسمم ودخول المستشفىl خاص
نتنياهو في جبل الشيخ بسوريا: ملتزمون بهزيمة النظام في إيران
«الضربة بـ20».. الحرس الثوري يضع شروطًا أمام إعادة فتح مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يوضح تفسير أنواع القدر في القرآن الكريم

مصحف
مصحف

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن سيدنا الخضر عُرف عند علماء الإسلام بـ"رجل القدر"، موضحًا أن ذلك يرجع إلى كونه شهد وتجسدت على يديه الأنواع الثلاثة للقدر التي يمر بها الإنسان في حياته.

النوع الأول للقدر

وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن النوع الأول هو قدرٌ تنكشف أسبابه للإنسان في حياته، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يمر بمحنة أو موقف صعب، ثم يكتشف بعد سنوات طويلة الحكمة منه، فيحمد الله على ما كان يظنه شرًا، ليتبين له أنه كان رحمةً وخيرًا خفيًا.

النوع الثاني للقدر

أما النوع الثاني، أوضح هو قدر لا يعرف الإنسان أسبابه طوال حياته، كأن يتعرض لخسارة أو ابتلاء دون أن يدرك حكمته، مؤكدًا أن هذا النوع من الأقدار قد تتعدد فيه التفسيرات بين كونه عقابًا أو ابتلاءً أو تمحيصًا أو دفعًا لبلاء أكبر، إلا أن حقيقته تظل في علم الله حتى يوم القيامة.

النوع الثالث للقدر

وأشار إلى النوع الثالث، وهو ما وصفه بـ"قدر الصرف"، حيث تحدث أمور عظيمة تُدفع عن الإنسان دون أن يشعر بها من الأساس، كأن يُنقذ من خطر أو مصيبة دون أن يدرك وقوعها، مؤكدًا أن هذا من أعظم أوجه رحمة الله بعباده.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن هذه الأنواع الثلاثة تجسدت في قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليهما السلام؛ فخرق السفينة كان قدرًا عُرفت حكمته لاحقًا، وقتل الغلام كان قدرًا لم تُدرك حكمته في حينها، أما إقامة الجدار فكانت نموذجًا لقدر الصرف، حيث حُفظ مال اليتيمين دون علمهما.

وأضاف أن القصة تحمل دلالات عميقة على ضرورة التسليم لحكمة الله، حتى في الأمور التي تبدو غير مفهومة، مشددًا على أن الإنسان لا يحيط بكل أبعاد القدر، وأن ما يخفى عليه قد يكون خيرًا عظيمًا ادخره الله له.

وشدد على أن فهم هذه المعاني يعزز الثقة في تدبير الله، ويدعو إلى الصبر والرضا، خاصة في أوقات الابتلاء، حيث تتجلى الحكمة الإلهية فيما قد يظنه الإنسان شرًا وهو يحمل في طياته الخير.

القدر أنواع القدر القرآن الكريم خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

ترشيحاتنا

النفط

النفط يقترب من 100 دولار للبرميل مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

فيروس

بعد ظهور فيروسات بالصين والأرجنتين.. أمجد الحداد يكشف موقف مصر

ميهوب وزكريا والحاوي

ميهوب وزكريا والحاوي ينضمون لشبكة تليفزيون النهار

بالصور

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد