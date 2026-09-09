إلهام وجدي تكشف لـ صدى البلد موقفها من عمليات التجميل: أحب شكلي على طبيعته (فيديو )

كشفت الفنانة الهام وجدي عن رأيها في عمليات التجميل، موضحة أنها لم تخضع لأي عملية تجميل من قبل، وأنها تفضل الحفاظ على ملامحها الطبيعية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ليست ضد عمليات التجميل بشكل عام، خاصة إذا كانت هناك حاجة حقيقية إلى إجراء تعديل أو إصلاح دون تغيير الشكل بصورة مبالغ فيها.

وقالت الهام وجدي، خلال ندوة خاصة في موقع «صدى البلد»، إنها لا تفضل اللجوء إلى عمليات التجميل، مشيرة إلى أنها تحب أن تظل الأمور على طبيعتها، ولا ترى ضرورة لتغيير ملامح الإنسان لمجرد مواكبة صيحات الجمال المنتشرة.

وأضافت الفنانة أنها لم تخضع طوال حياتها لعمليات تجميل، كما لم تلجأ إلى حقن الفيلر أو البوتوكس، وهو ما دفعها إلى الحديث عن الأمر مازحة، قائلة إنها ربما تتمكن من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية إذا استمرت في عدم الخضوع لأي إجراء تجميلي.

وأوضحت إلهام وجدي أن موقفها من عمليات التجميل لا يعني رفضها المطلق لها، لافتة إلى أن هناك حالات قد تستدعي التدخل لإجراء تعديل أو إصلاح في أحد أجزاء الوجه أو الجسم، وهو أمر تراه مختلفًا عن تغيير الملامح بشكل كامل.

وأكدت أن الفارق بالنسبة لها يكمن في الهدف من الإجراء التجميلي، موضحة أنها تتفهم فكرة إجراء تعديل عندما تكون هناك حاجة لذلك، لكنها لا تفضل التغيير لمجرد الرغبة في الوصول إلى شكل مختلف أو تقليد الآخرين.

إلهام وجدي : أحب الأمور على طبيعتها

وأشارت الفنانة إلى أنها تميل إلى البساطة والحفاظ على الشكل الطبيعي، معتبرة أن لكل شخص ملامحه الخاصة التي تميزه، وأن التقدم في العمر أمر طبيعي لا ينبغي التعامل معه باعتباره عيبًا يحتاج بالضرورة إلى إخفائه.

وتابعت حديثها عن علاقتها بمظهرها، مؤكدة أنها لا تشعر بالحاجة إلى تغيير ملامحها من خلال الفيلر أو البوتوكس أو غيرهما من الإجراءات التجميلية، وأنها تفضل أن تحافظ على طبيعتها قدر الإمكان.

وشددت إلهام وجدي على أن احترام اختيارات الآخرين أمر مهم، فهي لا تعارض لجوء أي شخص إلى عمليات التجميل إذا كان يرغب في ذلك أو يرى أن هناك سببًا يستدعي التدخل، لكنها في المقابل تفضل شخصيًا الابتعاد عن هذه الإجراءات.

ندوة إلهام وجدي في «صدى البلد»

وجاءت تصريحات إلهام وجدي خلال ندوة خاصة استضافها موقع «صدى البلد»، تحدثت خلالها عن عدد من الموضوعات المتعلقة بحياتها الفنية ورؤيتها للعديد من القضايا التي تشغل الجمهور، إلى جانب الحديث عن اهتمامها بمظهرها وطريقتها في التعامل مع عمليات التجميل.

وتفاعل الجمهور مع تصريحاتها حول التجميل، خاصة أنها كشفت بشكل واضح عن عدم خضوعها للفيلر أو البوتوكس، مؤكدة أن اختيارها قائم على قناعتها الشخصية بأن الحفاظ على الملامح الطبيعية هو الأفضل بالنسبة لها.

وتعكس تصريحات الفنانة اختلاف وجهات النظر بين المشاهير تجاه عمليات التجميل، ففي الوقت الذي أصبحت فيه هذه الإجراءات شائعة بين عدد كبير من الفنانين، لا تزال بعض النجمات يفضلن الاحتفاظ بملامحهن الطبيعية، وهو ما أكدت عليه إلهام وهبي خلال حديثها.

وفي ختام حديثها، أكدت إلهام وجدي أن الأمر في النهاية يرتبط بالقناعة الشخصية، وأنها تحب أن تبقى على طبيعتها، لكنها لا تصادر حق الآخرين في اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبًا لهم، موضحة أن إجراء تعديل عند الحاجة يختلف تمامًا عن تغيير الملامح لمجرد تغيير الشكل



