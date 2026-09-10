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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تعاون بين البحوث الإسلامية وجامعة القرآن الكريم الماليزية

أمين البحوث الإسلاميَّة يستقبل وفد جامعة القرآن الكريم الماليزيَّة لبحث آفاق التعاون العلمي
أمين البحوث الإسلاميَّة يستقبل وفد جامعة القرآن الكريم الماليزيَّة لبحث آفاق التعاون العلمي
إيمان طلعت

استقبل الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم، وفدًا من جامعة (القرآن الكريم) بولاية (بهانج) الماليزيَّة، في لقاءٍ تناول سُبُل تعزيز التواصل العلمي بين الأزهر الشريف والمؤسَّسات التعليميَّة في ماليزيا، وبَحْث مجالات التعاون المشترك بما يخدم طلاب العلم والباحثين، ويدعم تبادل الخبرات في المجالات الشرعيَّة والفكريَّة والأكاديميَّة.

تبادل الخبرات بين مصر وماليزية

وتناول اللقاء عددًا من المقترحات المتعلِّقة بتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادُل الخبرات بين المتخصِّصين، إلى جانب بحث سُبُل دعم الطلاب الوافدين والاستفادة من الإمكانات العلميَّة والخبرات المتراكمة لدى الجانبين؛ بما يفتح مجالات أوسع للتواصل بين الجامعات والمؤسَّسات العلميَّة.

وأكَّد فضيلة الدكتور محمد الجندي، أنَّ العَلاقات العلميَّة التي تجمع الأزهر الشريف -بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر- بالمؤسَّسات التعليميَّة في ماليزيا تستند إلى رصيدٍ ممتدٍّ مِنَ التواصل والتعاون، موضِّحًا أهميَّة توسيع مجالات الاستفادة المتبادلة بين المؤسَّسات العلميَّة، بما يواكب احتياجات الطلاب والباحثين، ويعزِّز حضور الدراسات الإسلاميَّة في معالجة القضايا المعاصرة.


وأشار الدكتور الجندي إلى ما يقدِّمه مجمع البحوث الإسلاميَّة من جهود في مجالات البحث والتأليف والترجمة والنشر والتواصل العلمي، مؤكِّدًا حرص المجمع على مَدِّ جسور التعاون مع المؤسَّسات العلمية في مختلِف دول العالم؛ بما يسهم في إثراء المعرفة الشرعيَّة والفكريَّة، ويعزِّز حضور المنهج الأزهري في البيئات العلميَّة والثقافيَّة المتنوِّعة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدَّور العلمي العالمي الذي يقوم به الأزهر الشريف، مؤكِّدين أهميَّة تعزيز التعاون مع مجمع البحوث الإسلاميَّة، والاستفادة من خبراته العلميَّة في تطوير مسارات العمل الأكاديمي والبحثي، ودعم الطلاب والباحثين؛ بما يخدم مسيرة التعليم الإسلامي في ماليزيا.

ضمَّ الوفد:  الدكتور المشارك فضلي بن إسماعيل، نائب رئيس جامعة (القرآن الكريم) للشئون الأكاديميَّة، والدكتور المشارك أحمد عفت بن مختار، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور المشارك محمد أحمد محمد عبدالعال الشرباني، رئيس مركز البحوث الحديثيَّة بالجامعة والمنسِّق لجامعة الأزهر ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والحاج فيزول عبد الهادي نور، المدير المالي للجامعة، ومحمد فهمي بن مختار، مسئول طلاب ولاية (بهانج) بسفارة ماليزيا في مصر.

أمين البحوث الإسلاميَّة وفد جامعة القرآن الكريم الماليزيَّة الدكتور محمد الجندي

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