إقبال كبير من الزوار والمشاركين بختام معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

كشف عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن اليوم الختامي لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والمشاركين، مؤكدًا أن المعرض بات يتمتع بتأثير واسع، في ظل زيادة أعداد المشاركين مقارنة بالنسخة السابقة، وما يمثله من أهمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الغنام خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة إكسترا نيوز، أن مصر استعرضت خلال أيام المعرض إمكاناتها في مجالات التصنيع المدني والعسكري، مشيرًا إلى أن جناح الهيئة العربية للتصنيع يضم نماذج متعددة من الإصدارات العسكرية المصرية، بينها قنابل جوية تحمل اسم «حافظ»، إلى جانب نماذج من الطائرات المسيرة القتالية «حمزة»، وعدد من الطائرات المسيرة التي تم إنتاجها بخبرات وإمكانات مصرية.

وأضاف أن المنتجات المعروضة تعكس جهود التصنيع الوطني وتوطين الصناعة بأيدٍ مصرية، وتمثل فرصة للتعريف بالإمكانات التي تمتلكها الدولة المصرية في هذا المجال أمام المشاركين والشركات العالمية.

وأشار إلى أن المعرض يضم أيضًا أجنحة للطيران المدني، لافتًا إلى أن وجود الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران يمثل فرصة مهمة في ظل الخطة القومية لتطوير الأسطول الجوي المصري.

وأكد مراسل «إكسترا نيوز» أن استضافة المعرض على الأراضي المصرية تحقق استفادة متعددة، من بينها الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر، إلى جانب ما تتمتع به مدينة العلمين الجديدة من مكانة متنامية على خريطة المؤتمرات والمعارض الدولية.

ولفت إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات والزوار في ظل التحديات الإقليمية والدولية تعكس أهمية الحدث، مشيرًا إلى الاستعدادات للطلعات والعروض الجوية في ختام فعاليات المعرض، بمشاركة فريق «النجوم الفضية» المصري.