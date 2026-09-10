قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يلمح لعمليات هجومية خاطفة أمريكا الشمالية
أحمد العوضي لـ«صدى البلد»: «سلطان الديب» مختلف عن كل أعمالي.. والتصوير يبدأ أكتوبر (خاص )
قبل غلق الباب اليوم .. خطوات وضوابط وشروط تنسيق الأزهر
أسعار الدواجن اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026.. تراجع 5 جنيهات والفراخ البيضاء تبدأ من 66 جنيهًا
وزير التعليم يكشف بالأرقام تفاصيل جهود تطوير المناهج الدراسية
على مسافة 2000 ميل .. أوكرانيا تضرب القطب الشمالي الروسي في أعمق ضربة في الحرب
شوبير يوجّه رسالة نارية لـ عموتة: جماهير الأهلي مش مبسوطة ومش راضية
وزير التعليم: إلغاء الاحتفال بالمناسبات غير المتوافقة مع الثقافة المصرية بالمدارس الدولية
المسلماني: نحتفل بمرور 100 عام على تأسيس الإذاعة المصرية
باقي الأجرة أموال ممزقة.. القبض على سائق تعدّى على طالب بالضرب في الإسكندرية
حسين عيسى يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي تعزيز الاستثمارات في مصر
رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ المشروعات والخطط بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال كبير من الزوار والمشاركين بختام معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشف عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن اليوم الختامي لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والمشاركين، مؤكدًا أن المعرض بات يتمتع بتأثير واسع، في ظل زيادة أعداد المشاركين مقارنة بالنسخة السابقة، وما يمثله من أهمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الغنام خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة إكسترا نيوز، أن مصر استعرضت خلال أيام المعرض إمكاناتها في مجالات التصنيع المدني والعسكري، مشيرًا إلى أن جناح الهيئة العربية للتصنيع يضم نماذج متعددة من الإصدارات العسكرية المصرية، بينها قنابل جوية تحمل اسم «حافظ»، إلى جانب نماذج من الطائرات المسيرة القتالية «حمزة»، وعدد من الطائرات المسيرة التي تم إنتاجها بخبرات وإمكانات مصرية.

وأضاف أن المنتجات المعروضة تعكس جهود التصنيع الوطني وتوطين الصناعة بأيدٍ مصرية، وتمثل فرصة للتعريف بالإمكانات التي تمتلكها الدولة المصرية في هذا المجال أمام المشاركين والشركات العالمية.

وأشار إلى أن المعرض يضم أيضًا أجنحة للطيران المدني، لافتًا إلى أن وجود الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران يمثل فرصة مهمة في ظل الخطة القومية لتطوير الأسطول الجوي المصري.

وأكد مراسل «إكسترا نيوز» أن استضافة المعرض على الأراضي المصرية تحقق استفادة متعددة، من بينها الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر، إلى جانب ما تتمتع به مدينة العلمين الجديدة من مكانة متنامية على خريطة المؤتمرات والمعارض الدولية.

ولفت إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات والزوار في ظل التحديات الإقليمية والدولية تعكس أهمية الحدث، مشيرًا إلى الاستعدادات للطلعات والعروض الجوية في ختام فعاليات المعرض، بمشاركة فريق «النجوم الفضية» المصري.

معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الهيئة العربية للتصنيع صناعة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

امير هشام و فتوح

بعد تهديده باللجوء للقضاء.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتوح

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

هجمات روسيا على أوكرانيا

مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي على مصانع وميناء ميكولايف.. واستهداف 25 مبنى في كييف

العراق

العراق : لن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف أو تهديد دول أخرى

قائد الحرس الثوري في طهران الكبرى اللواء حسن زاده

الحرس الثوري: إيران تجاوزت الدفاع ومستعدون لعمليات هجومية خاطفة

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد