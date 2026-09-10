الحرس الثوري الإيراني يلمح لعمليات هجومية خاطفة أمريكا الشمالية

صعدت إيران مجدداً من لهجة التحدي للولايات المتحدة، ملمحة لعمليات هجومية خاطفة. وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسن حسن زاده، اليوم الخميس: “نحن مستعدون لعمليات هجومية خاطفة”، وذلك وفقا “للعربية”.

كما أضاف أن القوات الإيرانية مستعدة للحضور سريعاً إلى أي نقطة من البلاد، ومواجهة "العدو مهما كانت وضعيته"، وفق ما نقلت وكالة أنباء مهر. واعتبر أن "هذا النهج الهجومي يحمل رسالة واضحة للأعداء"، حسب قوله.

إلى ذلك، رأى حسن زاده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "غير قادرين اليوم على مواجهة الرأي العام والنخب لديهما". وأردف قائلاً إنهما "كانا يدّعيان تدمير قواتنا المسلحة، لكن القوات المسلحة تقف أمامهما اليوم أكثر اقتداراً من أي وقت مضى"، وفق زعمه.

أتت تلك التصريحات، بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن بلاده قد توجه "ضربة قوية" إلى إيران إذا استمر النشاط في منشأة نووية جديدة في جبل "الفأس" بالقرب من نطنز. وقال ترامب، في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة دالاس: "نلاحظ أنشطة بسيطة على جبل الفأس.. أنصح إيران بعدم ممارسة الحيل، لأنه سيتعين علينا ضربها بشدة.. ليس لدينا خيار".

كما جاءت مع أنباء عن تحذيرات لمساعدي ترامب ومستشاريه من أن الصراع مع إيران قد يمتد إلى آخر ولايته.

وكانت الحرب الكلامية تصاعدت مؤخراً بين الجانبين الأميركي والإيراني، بالتزامن مع احتدام حرب السفن في مضيق هرمز، واستمرار الحصار الأميركي الخانق على الموانئ الإيرانية.