راغدة درغام: الانقسام الدولي بشأن إيران يظهر في مجلس الأمن والجمعية العامة

قالت راغدة درغام مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية،إن المواقف الدولية تجاه إيران تشهد انقسامًا، مشيرة إلى اختلاف طبيعة المواقف بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأوضحت خلال مداخلة عبر قناة "الحدث"، أن روسيا والصين ليستا في الصف نفسه مع الولايات المتحدة في الساحة الدولية، بينما توجد مواقف أخرى مختلفة، مشيرة إلى أن الدول العربية معروفة مواقفها من إيران.

وأضافت أن الدول العربية لا تريد لإيران أن تستمر في الانتقام منها كلما اعتقدت أن الولايات المتحدة تعدت عليها، موضحة أن المواقف تجاه طهران ليست موحدة.

وأشارت إلى أنه إذا عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن ما سيصدر عنها سيكون مجرد إبداء للآراء وليس شيئًا ملموسًا، بينما يبقى الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن حاضرًا.