«إيرباص» العالمية لـ«صدى البلد»: قطاع الطيران المصري يتمتع بمرونة عالية

أكد فاوتر ڤان ورش، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع العالمي بشركة «إيرباص»، أن سوق الطيران المصرية تمتلك مقومات صلابة ومرونة عالية (Resilience) مكنته من مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي تؤثر على قطاع الطيران الدولي.

وأوضح «ڤان ورش»، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بمعرض العلمين 2026، أن قوة السوق المصرية تعود إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي والانتعاش المستمر في قطاع السياحة، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الوطنية الرائدة مثل «مصر للطيران» و«إير كايرو».

وأعرب مسئول إيرباص عن تفاؤله بشأن مستقبل القطاع في مصر والمنطقة، مشيراً إلى أن التحديات العالمية ستتجاوزها الصناعة قريباً لتبدأ مرحلة جديدة من النمو والربط الجوي الإقليمي والدولي.

وقال “فاوتر" إن الشركة العالمية تمتلك تواجداً كبيراً وقوياً داخل سوق الطيران المدني المصري عبر شراكات متنوعة وممتدة.

وأضاف أن إيرباص تتعاون حالياً مع 7 شركات طيران مصرية مختلفة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد طائرات إيرباص العاملة بالسماء المصرية يتجاوز 100 طائرة تنتمي إلى مختلف الطرازات العريضة والمتوسطة.

وذكر أن إيرباص تقدم حزمة متكاملة من الطائرات المخصصة للشركات المصرية والمنطقة، بداية من طرازات A220 وA320neo التي تجاوزت مبيعاتها عالمياً 20 ألف طائرة، وصولاً إلى طرازات A330neo وA350 الحديثة.