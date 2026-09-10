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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة البحيرة: حملات رقابية على 98 منشأة طبية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والضوابط القانونية والمعايير المهنية، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور اسلام عساف من خلال إدارة العلاج الحر، بتنفيذ حملة رقابية على مدار أسبوع، حيث تم المرور على 98 منشأة طبية خاصة متنوعة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية، ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة بها.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 5 قرارات غلق لمنشآت تدار بدون ترخيص أو بالمخالفة لاشتراطات الترخيص، إلى جانب استصدار 8 قرارات غلق أخرى جارٍ تنفيذها، فضلًا عن فحص 8 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما تم توجيه 19 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة لوجود بعض السلبيات غير الجسيمة، مع التنبيه بسرعة تلافيها وتصويب أوضاعها، بالإضافة إلى تحرير محضر فض أختام واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتؤكد محافظ البحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في منظومة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددة على استمرار الحملات الرقابية بكافة مدن ومراكز البحيرة، مع اتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه المخالفين، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

البحيرة صحة البحيرة غلق و تشميع منشأة طبية

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