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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يقود جولة للسفراء الأفارقة بالعاصمة الجديدة تمهيدا لانتقال السفارات

جانب من الجولة
جانب من الجولة
فرناس حفظي

اصطحب د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، اليوم الخميس، السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة، و ذلك تنفيذاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية.

تأتي الجولة في إطار الحرص على إطلاع البعثات الدبلوماسية الأفريقية على ما تشهده العاصمة الجديدة من تطور عمراني ومؤسسي متكامل، والتعريف بما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق وخدمات متطورة، وضمن سلسلة من الزيارات الجاري ترتيبها للسفراء من مختلف المناطق الجغرافية لمتابعة الترتيبات الخاصة بانتقال مقار السفارات والبعثات الأجنبية إلى الحي الدبلوماسي، كما شملت الجولة تفقد الوضع الراهن في الحي الحكومي وعدداً من أبرز المنشآت والوحدات السكنية والمرافق بالعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى مقر الأمم المتحدة ومدرسة وايكوم آبي بالحي الدبلوماسي ومقر البنك الافريقى للتصدير والاستيراد.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الجولة حرص الدولة المصرية على توفير جميع التسهيلات والمتطلبات اللازمة لعمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالعاصمة الجديدة، مشدداً على الأولوية القصوى لانتقال البعثات الأجنبية للعمل بالعاصمة الجديدة، مشيراً إلى أن الحي الدبلوماسي تم تصميمه وتجهيزه وفق أحدث المعايير بما يوفر بيئة عمل متكاملة وحديثة للسفارات والمنظمات الدولية، ويعكس ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية وعمرانية واسعة، وتم طرح مختلف الخيارات المتاحة من شراء أو تأجير لمقار البعثات الجديدة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. 

من جانبه، استعرض المهندس خالد عباس التيسيرات والترتيبات الجارية لدعم انتقال البعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، وما يوفره الحي الدبلوماسي من إمكانات وخدمات وتجهيزات حديثة وبنية تكنولوجية متطورة، مؤكداً مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية لاستكمال مختلف المتطلبات وتعزيز جاهزية الحي لاستقبال مقار السفارات والمنظمات الدولية وتوفير أفضل الظروف لعملها.

هذا، وكان الوزير عبد العاطي قد التقى بالمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية قبل اتمام الجولة، حيث تم استعراض الترتيبات والتيسيرات الجارية لدعم انتقال البعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، ومتابعة التجهيزات والمتطلبات اللازمة لعملها والمنظمات الدولية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة العاصمةالجديدة البعثات الدبلوماسية

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