مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي.

وتؤكد مصر رفضها الكامل لكافة الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وتحذر من أن استمرار هذه الممارسات التصعيدية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددةً تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومشددةً على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام ١٩٧٤.