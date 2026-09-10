مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية

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أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات اليوم /الخميس/ التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - رفضها الكامل لكافة الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات التصعيدية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.