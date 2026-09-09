سوريا: انفجار في مستودع أسلحة قرب سرمدا بريف إدلب الشمالي ‏

وقع انفجار في مستودع للأسلحة بمنطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب ‌‏الشمالي شمال سوريا اليوم / الأربعاء / ، ولم ترد حتى الآن أي بلاغات عن وقوع إصابات أو ضحايا.‏

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وليد أصلان: إن الفرق ‌‏توجهت إلى الموقع فور وقوع الانفجار، لافتاً إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أنه ‌‏ناجم عن ذخائر.‏

وأضاف أصلان أنه لم ترد حتى الآن أي بلاغات عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء ‌‏الانفجار، مبيناً أن الفرق تعمل على تقييم الوضع وتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة للتعامل ‌‏مع أي تداعيات محتملة‏.‏