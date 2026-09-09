سوريا: انفجار في مستودع أسلحة قرب سرمدا بريف إدلب الشمالي ‏

وقع انفجار في مستودع للأسلحة بمنطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي شمال سوريا اليوم / الأربعاء / ، ولم ترد حتى الآن أي بلاغات عن وقوع إصابات أو ضحايا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وليد أصلان: إن الفرق توجهت إلى الموقع فور وقوع الانفجار، لافتاً إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن ذخائر.
وأضاف أصلان أنه لم ترد حتى الآن أي بلاغات عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الانفجار، مبيناً أن الفرق تعمل على تقييم الوضع وتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات محتملة.