وزير الدفاع الروماني: الناتو لم يرسل أي قوات عسكرية إلى أوكرانيا

قال رادو دينيل ميروتا، وزير الدفاع الروماني، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لم يعتزم إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا أو رومانيا، وفقًا لقرارات الحلف، مؤكدًا أن دعم أوكرانيا يتم عبر قنوات أخرى، دون نشر قوات بشكل مباشر على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف ميروتا، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن معظم الدول الأوروبية قررت دعم أوكرانيا، مشددًا على ضرورة أن تدرك روسيا أن شن حرب ضد دولة لم تستفزها بأي شكل من الأشكال أمر غير مسموح به وغير مقبول، معتبرًا أن هذا ينطبق على الحالة الأوكرانية.

وفيما يتعلق بالمخاوف من احتمال اتساع نطاق المواجهة بين روسيا والدول الأوروبية أو حلف الناتو، وما إذا كانت الدول الأوروبية تستعد لحرب طويلة الأمد، أوضح وزير الدفاع الروماني أن بلاده لا تخطط لمهاجمة أي دولة أخرى.

وأكد أن رومانيا تعمل في المقابل على تعزيز وتطوير منظوماتها الدفاعية، إلى جانب تكثيف الصناعات العسكرية داخل البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف حصريًا إلى تعزيز القدرات الدفاعية وردع أي دولة قد تفكر في اتخاذ خطوات عدائية ضد رومانيا.