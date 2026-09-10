قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أرض التجلي» تفتح خزائنها.. موسم اللوز والتين والتوت بين جبال سانت كاترين
وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة
وزير التعليم مُنفعلاً: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية "يبقي لازم نقفلها"
الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر..وهذه عقوبة الجريمة
مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية
مصرع 20 شخصا في حريق سفينة شحن بالصين
قرار إيراني عاجل بشأن السفن المارة من مضيق هرمز
زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق
أحمد زايد يكشف تفاصيل «وثيقة الإسكندرية» لتعضيد الهوية الوطنية
الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.. نص بيان الخارجية
وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة: 205.553 طالب حصلوا على أقل من 50%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي بمشاركة 150 لاعبًا بمارينا

التجديف
التجديف
عبدالله هشام

انطلقت اليوم، الخميس، منافسات بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي للموسم الرياضي 2026/2027، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد المصري للتجديف، برئاسة اللواء شريف القماطي، وتقام منافساتها يومي 10 و11 سبتمبر الجاري على شاطئ مارينا بالساحل الشمالي، بمشاركة 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 8 أندية من مختلف المحافظات.

وتشهد البطولة مشاركة أندية اتحاد الشرطة، والمقاولون العرب، والمعادي واليخت، والقناة الرياضي بالإسماعيلية، وهيئة قناة السويس ببورتوفيق، واليخت المصري، والبنك الأهلي، وطلائع الأسطول.

وتقام المنافسات في سباقات الفردي والزوجي والزوجي المختلط، لمختلف المراحل العمرية، وتشمل منافسات العمومي للرجال والسيدات، وتحت 23 سنة للرجال والسيدات، والناشئين والناشئات، بإجمالي 15 سباقًا على مدار يومي البطولة.

ويشهد اليوم الأول إقامة التصفيات وتحديد المراكز المؤهلة للنهائيات، بينما تختتم المنافسات غدًا بإقامة النهائيات، وسط منافسة قوية بين لاعبي الأندية المشاركة، في ظل حرص الاتحاد المصري للتجديف على توسيع قاعدة الممارسة والاهتمام بالتجديف الشاطئي باعتباره أحد أهم مجالات التطوير والانتشار للعبة.

وأكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أن إقامة بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة ونشرها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة والإقبال المتزايد من الأندية واللاعبين على منافسات التجديف الشاطئي.

وقال القماطي: «سعداء بالمشاركة الكبيرة في بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي، والتي تضم 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 8 أندية، وهو ما يؤكد أن اللعبة تسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك قاعدة مميزة من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل خلال السنوات المقبلة».

وأضاف رئيس اتحاد التجديف: «نسعى من خلال هذه البطولات إلى اكتشاف عناصر جديدة ومنح اللاعبين فرصة حقيقية للاحتكاك والمنافسة، إلى جانب تطوير مستوى جميع المراحل السنية، خاصة أن الاهتمام بقطاع الناشئين يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الاتحاد خلال الفترة الحالية».

وتابع: «التجديف الشاطئي يحظى باهتمام كبير من مجلس إدارة الاتحاد، ونعمل على تطويره بصورة مستمرة، ورفع المستوى الفني والتنظيمي للمنافسات، بما يساهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على المنافسة ورفع اسم مصر في البطولات الدولية».

وتقام البطولة بحضور القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد، والكابتن أحمد حلمي، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، والكابتن سيف نجم، مدير البطولة والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، واللواء محمد نور، المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتور محمد حسين، رئيس فريق الدعم الفني، وعلاء رزق، مسئول العهدة بالاتحاد.

بطولة الجمهورية للتجديف تجديف الشاطئي الاتحاد المصري للتجديف الساحل الشمالي تجديف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

استطلاع الهلال

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر 1448.. غدًا الجمعة

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام.. كلما أتوب أعود للمعصية مرة أخرى فماذا أفعل؟ هل تأخير الميراث حرام؟ هل تُدفن الساحرة في مقابر المسلمين؟

الأوقاف

الأوقاف تفتح باب التقديم للطالبات المرشحات من الصحة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد