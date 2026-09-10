انطلاق بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي بمشاركة 150 لاعبًا بمارينا

انطلقت اليوم، الخميس، منافسات بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي للموسم الرياضي 2026/2027، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد المصري للتجديف، برئاسة اللواء شريف القماطي، وتقام منافساتها يومي 10 و11 سبتمبر الجاري على شاطئ مارينا بالساحل الشمالي، بمشاركة 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 8 أندية من مختلف المحافظات.

وتشهد البطولة مشاركة أندية اتحاد الشرطة، والمقاولون العرب، والمعادي واليخت، والقناة الرياضي بالإسماعيلية، وهيئة قناة السويس ببورتوفيق، واليخت المصري، والبنك الأهلي، وطلائع الأسطول.

وتقام المنافسات في سباقات الفردي والزوجي والزوجي المختلط، لمختلف المراحل العمرية، وتشمل منافسات العمومي للرجال والسيدات، وتحت 23 سنة للرجال والسيدات، والناشئين والناشئات، بإجمالي 15 سباقًا على مدار يومي البطولة.

ويشهد اليوم الأول إقامة التصفيات وتحديد المراكز المؤهلة للنهائيات، بينما تختتم المنافسات غدًا بإقامة النهائيات، وسط منافسة قوية بين لاعبي الأندية المشاركة، في ظل حرص الاتحاد المصري للتجديف على توسيع قاعدة الممارسة والاهتمام بالتجديف الشاطئي باعتباره أحد أهم مجالات التطوير والانتشار للعبة.

وأكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أن إقامة بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة ونشرها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة والإقبال المتزايد من الأندية واللاعبين على منافسات التجديف الشاطئي.

وقال القماطي: «سعداء بالمشاركة الكبيرة في بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي، والتي تضم 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 8 أندية، وهو ما يؤكد أن اللعبة تسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك قاعدة مميزة من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل خلال السنوات المقبلة».

وأضاف رئيس اتحاد التجديف: «نسعى من خلال هذه البطولات إلى اكتشاف عناصر جديدة ومنح اللاعبين فرصة حقيقية للاحتكاك والمنافسة، إلى جانب تطوير مستوى جميع المراحل السنية، خاصة أن الاهتمام بقطاع الناشئين يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الاتحاد خلال الفترة الحالية».

وتابع: «التجديف الشاطئي يحظى باهتمام كبير من مجلس إدارة الاتحاد، ونعمل على تطويره بصورة مستمرة، ورفع المستوى الفني والتنظيمي للمنافسات، بما يساهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على المنافسة ورفع اسم مصر في البطولات الدولية».

وتقام البطولة بحضور القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد، والكابتن أحمد حلمي، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، والكابتن سيف نجم، مدير البطولة والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، واللواء محمد نور، المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتور محمد حسين، رئيس فريق الدعم الفني، وعلاء رزق، مسئول العهدة بالاتحاد.