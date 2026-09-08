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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق تصفيات منتخب مصر للتجديف الشاطئي استعدادا لأولمبياد الشباب دكار 2026

التجديف الشاطئي
التجديف الشاطئي
محمد سمير

تنطلق اليوم، الثلاثاء، أولى تصفيات اختيار المنتخب المصري للتجديف الشاطئي بالساحل الشمالي، لاختيار العناصر التي ستمثل مصر في منافسات التجديف الشاطئي بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «دكار 2026»، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.

وتقام التصفيات على مدار يومين، حيث تشهد منافسات اليو،م الثلاثاء، سباقات القارب الفردي، فيما تقام غدا، الأربعاء، منافسات القارب الزوجي المختلط، في إطار خطة الاتحاد المصري للتجديف لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني في الحدث الأولمبي.

يشارك في التصفيات كل من اللاعبين واللاعبات يوسف سلامة، وياسين القماطي، وعاليا محسن، وريماس أسامة، وذلك في منافسات القارب الفردي والزوجي المختلط.

وقال اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، إن تصفيات اختيار المنتخب تأتي ضمن خطة الاتحاد لإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن المشاركة في أولمبياد الشباب تمثل فرصة مهمة لاكتشاف العناصر الواعدة ومنحها الخبرات اللازمة في سن مبكرة.

وأضاف القماطي أن الاتحاد حرص على إقامة الاختبارات وفق معايير فنية وبدنية واضحة، لضمان اختيار أفضل العناصر التي تمتلك المقومات اللازمة لتمثيل المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيتابع أداء اللاعبين خلال التصفيات لاتخاذ القرار المناسب بشأن تشكيل المنتخب.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتجديف إلى أن رياضة التجديف الشاطئي تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وأن الاتحاد يعمل على توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، بما يساهم في صناعة أبطال قادرين على المنافسة مستقبلا.

وأكد شريف القماطي أن الاتحاد يسعى إلى توفير أفضل إعداد ممكن للعناصر التي سيتم اختيارها، من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب الفنية والبدنية، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد الشباب «دكار 2026».

وتقام التصفيات على هامش بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي، التي يستضيفها الساحل الشمالي يومي الخميس والجمعة المقبلين، في إطار استعدادات الاتحاد للموسم الحالي والاستحقاقات الدولية المقبلة.

تجرى التصفيات بحضور اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، والقبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حلمي، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، واللواء محمد نور، المدير التنفيذي للاتحاد، وسيف نجم، المشرف العام على المنتخبات الوطنية، ومحمد جمعة، المدرب العام للتجديف، ومحمد عبد الكريم، مدرب المنتخب، ومحمد السيد، مدرب الجري، ومحمد فخري، مدرب اللياقة البدنية.

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