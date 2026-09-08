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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على برنامج منافسات اليوم في البطولة العربية لألعاب القوى بالقاهرة

صورة من البطولة
صورة من البطولة
إسلام مقلد

تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات البطولة العربية لألعاب القوى، التي تستضيفها القاهرة بمشاركة 15 دولة عربية، وسط تفوق مصري وتصدر الفراعنة جدول المنافسات حتى الآن.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة نهائيات سباقات 100 متر والوثب الطويل ودفع الجلة للناشئين، إلى جانب منافسات الدور نصف النهائي لسباق 400 متر حواجز للناشئين والناشئات.

الفترة المسائية

وتتضمن الفترة المسائية، إقامة نهائيات الوثب العالي، والوثب الثلاثي، وإطاحة المطرقة، وسباق 2000 متر موانع، وسباق 400 متر للناشئين، بالإضافة إلى منافسات نصف نهائي سباق 200 متر.

الناشئات

وعلى مستوى الناشئات، تشهد الفترة المسائية نهائيات القفز بالزانة ورمي الرمح، إلى جانب منافسات نصف نهائي سباق 200 متر، فضلًا عن منافسات التتابع المتنوع للناشئين والناشئات.

وتُختتم فعاليات اليوم بمراسم تتويج الفائزين بالميداليات، تحت إشراف اللجنة العليا للبطولة برئسة العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، ومحمد أبو فندي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة العربية.

الفراعنة يسيطرون

كان الفراعنة قد فرضوا  سيطرتهم على صدارة جدول الميداليات برصيد 16 ميدالية متنوعة، بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات.

من جانبه أكد العميد حاتم فوده رئيس الاتحاد أن البطولة تأتي في توقيت مهم ضمن برامج إعداد وصناعة أبطال المستقبل، باعتبارها محطة تمنح اللاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك القوي واكتساب الخبرات قبل الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأفريقية 2027 و أولمبياد الشباب بدكار.

وأوضح فوده أنه بمشاركة 15 دولة عربية، تحولت القاهرة خلال أيام البطولة إلى ملتقى لأبرز المواهب الواعدة في ألعاب القوى، في تأكيد جديد على قدرة مصر على استضافة وتنظيم البطولات الكبرى، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة واكتشاف العناصر القادرة على صناعة مستقبل اللعبة عربيًا ودوليًا.

اليوم ، لا يقتصر المشهد على سباقات وأرقام وميداليات فقط، بل يمتد إلى اختبار جيل جديد من الأبطال العرب، يخطو على مضمار القاهرة أولى خطواته نحو المنافسات القارية والعالمية.

البطولة العربية لألعاب القوى ألعاب القوى القاهرة

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