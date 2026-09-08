الذهب عيار 21 أم 24 الأفضل.. الفرق بينهما ومتى تختارين كل نوع؟

يحتار كثير من المقبلين على شراء الذهب بين عيار 21 وعيار 24، خاصة مع اختلاف استخدام كل منهما ووجود فروق في درجة النقاء والسعر وطبيعة المشغولات التي يمكن تصنيعها منه. وبينما يعتبر عيار 24 الأعلى من حيث نقاء الذهب، يظل عيار 21 من أكثر الأعيرة استخدامًا في المشغولات الذهبية داخل السوق المصري.

عيار 21 أم 24؟ الفرق بينهما ومتى تختارين كل نوع؟

وقال حسن، خبير في بيع وشراء الذهب، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن الاختيار بين عيار 21 وعيار 24 لا يعتمد على السعر فقط، وإنما يتوقف بشكل أساسي على الغرض من شراء الذهب، موضحًا أن كل عيار له استخدام مناسب وفقًا لاحتياجات المشتري.

ما الفرق بين عيار 21 وعيار 24؟

وأوضح حسن أن عيار 24 هو الذهب الأعلى من حيث درجة النقاء، إذ يحتوي على نسبة أكبر من الذهب الخالص مقارنة بالأعيرة الأقل، ولذلك يستخدم بشكل شائع في السبائك وبعض المنتجات المخصصة للادخار والاستثمار.

عيار 21 أم 24؟ الفرق بينهما ومتى تختارين كل نوع؟

أما عيار 21 فيحتوي على نسبة أقل من الذهب الخالص مقارنة بعيار 24، مع إضافة معادن أخرى إلى تركيبته، وهو ما يمنحه صلابة أكبر ويجعله أكثر ملاءمة لتصنيع المشغولات والحلي التي يتم ارتداؤها بصورة مستمرة.

وأضاف أن اختلاف النقاء ينعكس بطبيعة الحال على السعر، لذلك يكون سعر جرام الذهب عيار 24 أعلى من سعر جرام الذهب عيار 21 عند مقارنة الأسعار في الوقت نفسه.

متى تختارين الذهب عيار 21؟

إذا كان الهدف الأساسي هو شراء مشغولات ذهبية للزينة والارتداء، فإن عيار 21 يعتبر خيارًا شائعًا ومناسبًا، خاصة أنه يتميز بدرجة صلابة أفضل من الذهب الأعلى نقاءً، ما يجعله أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.

وأشار حسن إلى أن اختيار قطعة ذهبية لا يجب أن يعتمد على العيار فقط، ولكن يجب أيضًا الانتباه إلى الوزن والمصنعية والتصميم والفاتورة والدمغة، لأن هذه العناصر تؤثر على السعر النهائي للقطعة.

كما أن عيار 21 يحظى بانتشار واسع في السوق المصري، وهو ما يجعل الكثير من المستهلكين يفضلونه عند شراء المشغولات الذهبية.

ومتى يكون عيار 24 هو الأفضل؟

يعتبر عيار 24 أكثر ملاءمة لمن يهتم بدرجة نقاء الذهب ويرغب في شراء الذهب بغرض الادخار، وخاصة عند الاتجاه إلى شراء السبائك.

وقال حسن إن من يفكر في الذهب كوسيلة لحفظ قيمة الأموال يجب أن يقارن بين المنتجات المختلفة، ولا ينظر إلى سعر الجرام وحده، بل يحسب أيضًا المصنعية والتكاليف المرتبطة بالشراء وإمكانية إعادة البيع.

وتتميز السبائك الذهبية عادةً بانخفاض تكاليف التصنيع مقارنة بالعديد من المشغولات ذات التصميمات، وهو ما يجعلها محل اهتمام من جانب بعض الراغبين في الادخار بالذهب.

هل عيار 24 أفضل دائمًا من عيار 21؟

وأكد حسن أن القول بأن عيار 24 أفضل بشكل مطلق ليس دقيقًا، لأن الأفضل يتحدد حسب الهدف من الشراء.

فإذا كان الشخص يريد ارتداء الذهب واستخدامه كحُلي، فقد يكون عيار 21 اختيارًا عمليًا، بينما إذا كان الهدف الأساسي هو الاحتفاظ بالذهب كأصل للادخار، فقد يكون عيار 24، خصوصًا في صورة سبائك، أكثر ملاءمة لهذا الغرض.

كما يجب عدم إغفال أن الذهب من المعادن التي تتأثر أسعارها بحركة السوق، وبالتالي لا يوجد عيار يضمن وحده تحقيق ربح عند إعادة البيع.

نصائح قبل شراء الذهب

وينصح خبير بيع وشراء الذهب بعدم التسرع عند الشراء، ومقارنة الأسعار بين أكثر من مكان، مع التأكد من العيار والوزن والدمغة والحصول على فاتورة واضحة.

كما يجب السؤال عن قيمة المصنعية قبل إتمام عملية الشراء، ومعرفة طريقة إعادة البيع، خاصة إذا كان الهدف من شراء الذهب هو الادخار وليس الزينة.