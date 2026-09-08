الزمالك يعلن التعاقد مع راعٍ جديد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن إبرام اتفاقية رعاية جديدة مع إحدى الشركات، على أن يظهر شعارها على قمصان الفرق الرياضية بالنادي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول للراعي الجديد على قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف تطبيق «زملكاوي»، التابع لنادي الزمالك، عن توقيع مجلس الإدارة عقد رعاية رسمي مع إحدى الشركات خلال الساعات الماضية، ليظهر شعار الشركة على قمصان الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي.

وأوضح التطبيق أن الاتفاق يأتي في إطار خطة مجلس الإدارة لتعزيز موارد النادي والاستفادة من عقود الرعاية، إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات التجارية خلال الموسم الحالي.

الزمالك يبرم اتفاقية رعاية أخرى

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن نادي الزمالك كان قد أتم، يوم الإثنين، توقيع عقود رعاية رسمية مع شركة متخصصة في مجال السياحة.

ومن المقرر أيضًا أن يظهر شعار الشركة على قمصان الفرق الرياضية بالنادي، بداية من مباراة الفريق الأول أمام أبو قير للأسمدة.

مواجهة قوية في الدوري المصري

ويستعد الزمالك لخوض مباراته الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام أبو قير للأسمدة، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز.

ويحتل الزمالك مركزًا متقدمًا في جدول ترتيب الدوري، بعدما حصد 7 نقاط خلال الجولات الثلاث الأولى، بواقع انتصارين وتعادل، بينما يخوض أبو قير للأسمدة المباراة بحثًا عن نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة.

وتأتي مواجهة الفريقين في ظل تحركات إدارية وتجارية من جانب الزمالك، بالتزامن مع استمرار منافسات الموسم الجديد، وحرص مجلس الإدارة على زيادة موارد النادي من خلال عقود الرعاية والشراكات المختلفة.