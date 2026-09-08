محمد عاطف: جون إدوارد أجبرني على الرحيل من الزمالك

كشف محمد عاطف، لاعب طلائع الجيش المعار من نادي الزمالك، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن كواليس رحيله على سبيل الإعارة عن القلعة البيضاء.

وقال عاطف إن قرار الإعارة لم يكن بناءً على رغبته الشخصية، مؤكدًا أنه شعر بأنه أُجبر على الرحيل عن الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأوضح اللاعب أن جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للنادي، لم يكن يرى أنه يستحق الاستمرار ضمن صفوف الفريق، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار إعارته.

وأكد عاطف أنه كان يتمنى الحصول على فرصة لإثبات قدراته والاستمرار مع الزمالك، لكنه اضطر في النهاية لخوض تجربة جديدة مع طلائع الجيش.