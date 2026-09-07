الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة أبوقير للأسمدة في الدوري الممتاز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة أبو قير للأسمدة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد خلال لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال.

و ركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات فنية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبوقير للأسمدة في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.