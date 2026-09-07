مفاجأة في مران الأهلي.. مروان عطية يحسم موقفه قبل مباراة المقاولون

كشف أحمد حسن نحم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تطورات حالة مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة المقاولون العرب.

وأوضح أحمد حسن أن مروان عطية شارك بشكل طبيعي في مران الأهلي الجماعي اليوم الإثنين، بعد غيابه عن تدريبات أمس بسبب معاناته من نزلة برد.

وجاءت عودة اللاعب للتدريبات بعد تحسن حالته الصحية وخضوعه لفحص طبي، ليؤكد جاهزيته للمشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.