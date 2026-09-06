مروان عطية يغيب عن تدريبات الأهلي الجماعية.. لهذا السبب

غاب مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في المران الجماعي للفريق مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، أن اللاعب يعاني من نزلة برد تعرض لها خلال الساعات الماضية، وحصل على العلاج تمهيدًا لعودته للتدريبات من جديد.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المقاولون العرب

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المقاولون ‏العرب، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، التي تجمع الفريقين الأربعاء القادم.‏

وعاد اللاعبون للتدريبات بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للفريق ‏استعدادًا للمرحلة القادمة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات الخططية ‏والتخصصية التي أشرف عليها الحسين عموتة المدير الفني والجهاز المعاون.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة، ورفع رصيده إلى 9 نقاط في مسابقة الدوري.‏