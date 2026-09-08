الأحمر الكرزي والأزرق السماوي.. تسريب مصور يكشف ألوان هاتف iPhone 18 Pro

كشف مقطع فيديو مسرب لوحدات حقيقية وتجريبية عن خيارات الألوان الجديدة لهاتفي "iPhone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max" المرتقبين من شركة "آبل" (Apple)، مبرزاً لونين جديدين كلياً هما الأحمر الكرزي الداكن والأزرق السماوي قبل ساعات من مؤتمر الإعلان الرسمي، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع GSMArena التقني المتخصص.

ظهور طرازي الأحمر الكرزي

أوضح التقرير أن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي استعرض نماذج العرض الخاصة بالمتاجر؛ حيث لفت طراز iPhone 18 Pro Max الأنظار بلون "الأحمر الكرزي الداكن" (Dark Cherry) المميز بدرجته العميقة التي تجمع بين لون النبيذ الأحمر الداكن واللمسات المعدنية غير اللامعة، في حين ظهر هاتف iPhone 18 Pro باللون "الأزرق السماوي" (Sky Blue) الأنيق، مما يؤكد صحة التسريبات الصناعية التي تحدثت عن تخلي آبل عن بعض ألوان التيتانيوم التقليدية لصالح درجات أكثر حيوية وفخامة.

تشكيلة ألوان سلسلة آيفون 18 برو وخامات التيتانيوم

أشار المصدر إلى أن تشكيلة ألوان فئة برو لهذا العام ستتضمن أربعة خيارات رئيسية؛ تشمل اللونين الجديدين الأحمر الكرزي الداكن والأزرق السماوي، إلى جانب اللونين الكلاسيكيين وهما الأسود الداكن (Black) والفضي التيتانيومي الطبيعي (Silver).

وتتميز الهواتف بهيكل مصنوع من التيتانيوم المصقول مع ظهر زجاجي غير لامع ومقاوم لآثار بصمات الأصابع، مع تناسق لوني متقن بين الإطار الجانبي ووحدة الكاميرات الخلفية البارزة.

تفاصيل تصميم وحدة الكاميرات والأزرار الجانبية

واوضح تقرير موقع GSMArena أن الفيديو المسرب قدم نظرة فاحصة على التغييرات الهندسية في الهيكل الخارجي؛ حيث تظهر جزيرة الكاميرات الخلفية أكبر حجماً لاستيعاب المستشعرات المحسنة وعدسة التقريب البيرسكوبية، مع استمرار وجود زر الإجراءات (Action Button) متعدد المهام، بالإضافة إلى زر التحكم المخصص في التصوير (Camera Control) في الجانب السفلي، وحواف شاشة نحيفة تزيد من المساحة المرئية للواجهة.

العد التنازلي لمؤتمر آبل السنوي في 9 سبتمبر

ذكرت التقارير أن الكشف عن مقطع الفيديو يأتي في توقيت بالغ الأهمية قبل انطلاق حدث آبل السنوي المقرر عقده يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا؛ حيث ستزيح الستار رسمياً عن سلسلة هواتف iPhone 18، وساعاتها الذكية الجديدة، وأول هاتف قابل للطي في تاريخها، تمهيداً لفتح باب الطلب المسبق وتحديد الأسعار الرسمية لكافة الأسواق.