كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 18 Pro قبل الإطلاق الرسمي

حددت شركة أبل يوم 9 سبتمبر موعدا لحدثها السنوي تحت شعار "Surprise and shine"، وسط تقارير تفيد بتغيير جوهري في استراتيجيتها التقنية.

إذ تشير التسريبات إلى أن أبل ستتخلى عن إطلاق جميع طرز السلسلة في وقت واحد، لتخصص حدث سبتمبر لموديلات الفئة العليا فقط وهي: iPhone 18 Pro، وiPhone 18 Pro Max، بالإضافة إلى أول هاتف آيفون قابل للطي.

بينما تم تأجيل إطلاق النسخة الأساسية iPhone 18 وiPhone 18e والجيل الثاني من iPhone Air إلى ربيع عام 2027، فيما يلي أبرز المواصفات والتفاصيل التي كشفت عنها التسريبات حتى الآن حول هواتف احتفالية هذا العام:

التصميم والتقنيات المعروضة



- الشاشة والأبعاد: تحافظ هواتف iPhone 18 Pro على أحجامها بشاشة بقياس 6.3 بوصة لطراز Pro و6.9 بوصة لطراز Pro Max، مع إطار من الألومنيوم وبروز كاميرا خلفي أكثر سمكا، كما سيزداد سمك الهاتف قليلا لاستيعاب بطارية أكبر ونظام تبريد جديد.

- تقنية الشاشة: تم اعتماد شاشات بتقنية LTPO+ المتقدمة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بينما تشير التقارير إلى احتمال تصغير مساحة الجزيرة الديناميكية دون تقليص تقنية Face ID أسفل الشاشة كاملا في هذا الإصدار.

iPhone 17 Pro

الكاميرات والتصوير



- فتحة عدسة متغيرة: تختبر أبل كاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة لضبط كمية الضوء يدويا أو تلقائيا، مع دعم أفضل لعمق الميدان وتصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة.

- قدرات التقريب (Zoom): تشير التسريبات إلى أن طراز Pro Max سيتضمن تقريبا بصريا يصل إلى 6x، مقابل 5x للنسخة الأصغر Pro.

- العتاد العام: يتوقع الاستمرار بدقة 48 ميجابكسل للعدسات الثلاث الخلفية، وكاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل Center Stage، مع إدخال تحسينات على زر التحكم بالتقاط الصور Camera Control.

الشريحة والأداء: A20 Pro



- دقة تصنيع 2 نانومتر: تشكل شريحة A20 Pro القفزة الأكبر، إذ ستكون الأولى المصنعة بمعمارية 2nm لدى شركة TSMC، تسهم هذه الشريحة في زيادة السرعة بنسبة تصل إلى 18% وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 30% مقارنة بإصدار A19.

- تقنية التجميع والذاكرة: تعمل أبل على تطبيق تقنية التجميع الشريحي Multi-Chip Module لمساهمة الذاكرة العشوائية رام في الاقتراب الفيزيائي من المعالج، مما يزيد الأداء ويوفر مساحة داخلية إضافية.

- شريحة الاتصال C2: يتوقع إضافة مودم الاتصال الجديد C2 للربط عبر الأقمار الصناعية في المناطق التي تفتقر لتغطية شبكات المحمول.

البطارية والكفاءة



من المتوقع أن يحصل هاتف iPhone 18 Pro Max على بطارية بسعة 5567 مللي أمبير مقارنة بـ 5088 مللي أمبير في طراز 17 Pro Max الحالي، ومع تحسينات شريحة A20 Pro، ينتظر أن يلمس المستخدم زيادة حقيقية في ساعات الاستخدام الفعلي.

الأسعار والتوافر



- الزيادة المتوقعة: بسب ارتفاع تكاليف تصنيع رقائق 2nm والذاكرة، يرجح المحللون زيادة سعرية عالمية تراوح بين 200 إلى 300 دولار أمريكي.

- جدول التوفر: سينطلق البث المباشر للحدث في 9 سبتمبر الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة، ومن المتوقع فتح باب الطلبات المسبقة في نهاية الأسبوع نفسه، على أن تبدأ عمليات الشحن للمستخدمين حول العالم اعتبارا من 18 سبتمبر.