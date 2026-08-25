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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لإرسال دعوات مؤتمر iPhone 18 Pro وتحديد موعد الإطلاق الرسمي

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
احمد الشريف

أفادت تقارير تقنية نشرها موقع MacRumors بأن شركة "آبل" (Apple) تخطط لإرسال بطاقات الدعوة الرسمية لوسائل الإعلام خلال الأسبوع الجاري للإعلان عن مؤتمرها السنوي المرتقب، والذي يُرجح انعقاده رسمياً يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026 للكشف عن سلسلة هواتف "iPhone 18 Pro" وأول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة.

موعد المؤتمر والمنتجات الرئيسية المنتظرة

أوضح التقرير، استناداً إلى الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج، أن الفعالية السنوية ستشهد إزاحة الستار عن هاتفي "iPhone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max"، إلى جانب تدشين هاتف "iPhone Ultra" كأول هاتف آيفون قابل للطي بتصميم دفتري يضم شاشة غطاء خارجية قياس 5.5 بوصة وشاشة داخلية رئيسية قياس 7.8 بوصة بتجاعيد طي ضئيلة للغاية. 

كما ستشمل الإعلانات إطلاق ساعة "Apple Watch Series 12" مع احتمال عودة هيكل السيراميك الفاخر، والجيل الرياضي "Apple Watch Ultra 4"، بالإضافة إلى طرازين جديدين من سماعات "AirPods 5" اللاسلكية.

مواصفات عائلة iPhone 18 Pro ومعالج A20 Pro الجديد

أشار المصدر إلى أن هواتف iPhone 18 Pro ستحصل على ترقيات عتادية بارزة تشمل تقليص أبعاد الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island)، وتوفير خيارات ألوان جديدة متميزة مثل العنابي الداكن (Dark Cherry). 

كما ستعتمد الأجهزة على معالج "A20 Pro" فائق التطور، الذي تشير التسريبات الموثوقة إلى أنه يقدم زيادة في سرعة المعالجة بنسبة 18% وتحسناً في كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 30% مقارنة بمعالج "A19 Pro" السابق، مع تنبيه التقارير إلى أن الإمدادات الأولية لهاتف iPhone Ultra القابل للطي ستكون محدودة للغاية عند الطرح في الأسواق بسبب تعقيد عمليات التصنيع وندرة المكونات الدقيقة.

الأجهزة المؤجلة وخارطة إطلاقات ربيع 2027

وافاد تقرير موقع MacRumors أن المؤتمر الخريفي لن يشمل الطراز الأساسي "iPhone 18" أو الإصدار الاقتصادي "iPhone 18e" أو الجيل الثاني "iPhone Air 2"؛ حيث قررت آبل فصل مواعيد إطلاقها وتأجيلها حتى ربيع عام 2027 لإعادة تنظيم استراتيجية منتجاتها وإتاحة مساحة تسويقية للهواتف الرائدة، كما لن يشهد هذا العام تقديم طراز جديد من الفئة الاقتصادية لساعات "Apple Watch SE 3".

أهمية المؤتمر السنوي لمستقبل منظومة آبل

ذكرت المصادر أن مؤتمر سبتمبر يحظى بترقب استثنائي في الأوساط التقنية العالمية؛ نظراً لكونه يدشن دخول آبل الرسمي إلى سوق الهواتف المطوية لمنافسة أجهزة أندرويد الرائدة، ويواكب المرحلة الانتقالية للقيادة التنفيذية للشركة بقيادة جون تيرنوس، مما يجعله أحد أضخم الأحداث التكنولوجية تأثيراً على حركة مبيعات الهواتف الذكية عالمياً قبيل انطلاق موسم التسوق والعطلات السنوية.

آبل Apple iPhone 18 Pro

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