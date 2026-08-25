"أكسيوس": البحرية الأميركية تزيل ألغامًا إيرانية من الممر الأوسط في مضيق هرمز

أفاد «أكسيوس» نقلًا عن مسؤولين أميركيين بأن البحرية الأميركية نفذت عملية لإخلاء الممر الأوسط في مضيق هرمز من الألغام، بعدما زرعت إيران عشرات الألغام في المنطقة خلال فترة الحرب.

وبحسب المسؤولين، لم تلتزم إيران بتعهداتها الواردة في مذكرة تفاهم بشأن إزالة الألغام من المضيق، فيما رصدت مسيرة بحرية تابعة للجيش الأميركي أكثر من 100 جسم يُشتبه في كونه ألغامًا.

وأشار «أكسيوس» إلى أن الجيش الأميركي تعاقد مع شركات خاصة للمساعدة في إزالة الألغام أو تفجيرها، في إطار جهود تأمين حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وأضاف الموقع أن أكثر من 500 سفينة دخلت مضيق هرمز أو غادرته خلال الأيام الثلاثين الماضية، عبر الممر الجنوبي للمضيق، في ظل استمرار الإجراءات الأمنية لتأمين الملاحة البحرية.