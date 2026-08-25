محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأست حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، و محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهلت المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدةً رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع بدء الدراسة هذا العام بثلاث مدارس تطبيقية لأول مرة تضم تخصصات التعدين و مدرستين للزراعة التطبيقية بالخارجة والداخلة. كما شددت على التنسيق والجاهزية لموسم حصاد التمور والتوجيه للجمعيات المحلية بالقرى باستلام المحصول من المزارعين على تتولى الجمعية الزراعية المركزية توفير الصناديق اللازمة والسيولة المالية لسداد مستحقات المزارعين

ووجّهت المحافظ خلال الاجتماع بحزمة من التكليفات والإجراءات التنفيذية، أبرزها:

▪️ تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية ومختلف الأنشطة المرتبطة بالسلع الغذائية، وتشديد المتابعة الميدانية وإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، مع توحيد وتكامل جهود الأجهزة المعنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

▪️ متابعة رفع جاهزية المنشآت والخدمات المرتبطة بالعام الدراسي الجديد، مع التنسيق لبدء أعمال رفع كفاءة مطبخ بيوت الطلبة بالداخلة بما يضمن توفير بيئة خدمية مناسبة للطلاب.

▪️ تكليف المراكز بطرح قطع الأراضي المستردة خارج مناطق الحظر المائي والبالغ عددها 328 قطعة، تمهيدًا لإعادة طرحها وفق قواعد تنظيمية دقيقة تعظّم الاستفادة من أصول الدولة.

▪️مراجعة الاشتراطات الفنية و اجراءات السلامة بصالات اللياقة البدنية المؤجرة بمراكز الشباب

▪️الموافقة على تخصيص ٥ مواقع بمراكز المحافظة لإنشاء مساجد على الطراز البيئي و تحاكي الهوية البصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

▪️تخصيص منفذ لعرض وبيع منتجات جهاز مستقبل مصر بمركز الخارجة

▪️تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مجمع أزهري و معهد فتيات بمدينة الخارجة

▪️تخصيص أراضي لتوسعة محطتي مياه الشرب بقريتي الأمان وغرب الموهوب وإنشاء محطة رفع صرف صحي بالراشدة بالداخلة

▪️وضع خطة زمنية للانتهاء من طلبات التقنين المقدمة على منظومة التقنين والبالغ عددها أكثر من 12 ألف طلب.

▪️الاستعداد والجاهزية لخطة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة و المعرض الزراعي الدولي، مع منح الأولوية للعارضين من أبناء المحافظة.

▪️الإسراع بإجراءات إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالتنسيق مع الجهات المعنية

▪️ منح أبناء المحافظة الأولوية والنسبة الأكبر في المشاركة بالمعارض والفعاليات التسويقية التي تنظمها المحافظة خلال مختلف المناسبات، دعمًا للمنتجات المحلية وتشجيعًا لصغار المنتجين وأصحاب المشروعات.

▪️ إجراء استطلاع رأي شامل للوقوف على مدى الاحتياج والاستحقاق للراغبين من أبناء القرى في الاستفادة من مبادرة 100 منزل ريفي بمركز الخارجة، بالتنسيق مع جهاز التعمير بالمحافظة.

▪️ تفعيل مبادرة "خطوة للأمان " للحد من حوادث الطرق وزيادة معدلات الأمان على الطرق السريعة.