قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
الأوقاف تعلن نتيجة امتحانات طلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن | اعرفها الآن
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
مدير الأزهر للفتوى: إطلاق منصة رقمية للأسرة المصرية وجوائز حج وعمرة للمتميزين
تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين
هدفه التصفية.. البرلمان العربي عن استهداف مقرات الأونروا في القدس
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ترأست حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، و محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهلت المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدةً رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع بدء الدراسة هذا العام بثلاث مدارس تطبيقية لأول مرة تضم تخصصات التعدين و مدرستين للزراعة التطبيقية بالخارجة والداخلة. كما شددت على التنسيق والجاهزية لموسم حصاد التمور والتوجيه للجمعيات المحلية بالقرى باستلام المحصول من المزارعين على تتولى الجمعية الزراعية المركزية توفير الصناديق اللازمة والسيولة المالية لسداد مستحقات المزارعين

ووجّهت المحافظ خلال الاجتماع بحزمة من التكليفات والإجراءات التنفيذية، أبرزها:

▪️ تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية ومختلف الأنشطة المرتبطة بالسلع الغذائية، وتشديد المتابعة الميدانية وإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، مع توحيد وتكامل جهود الأجهزة المعنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

▪️ متابعة رفع جاهزية المنشآت والخدمات المرتبطة بالعام الدراسي الجديد، مع التنسيق لبدء أعمال رفع كفاءة مطبخ بيوت الطلبة بالداخلة بما يضمن توفير بيئة خدمية مناسبة للطلاب.

▪️ تكليف المراكز بطرح قطع الأراضي المستردة خارج مناطق الحظر المائي والبالغ عددها 328 قطعة، تمهيدًا لإعادة طرحها وفق قواعد تنظيمية دقيقة تعظّم الاستفادة من أصول الدولة.

▪️مراجعة الاشتراطات الفنية و اجراءات السلامة بصالات اللياقة البدنية المؤجرة بمراكز الشباب

▪️الموافقة على تخصيص ٥ مواقع بمراكز المحافظة لإنشاء مساجد على الطراز البيئي و تحاكي الهوية البصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

▪️تخصيص منفذ لعرض وبيع منتجات جهاز مستقبل مصر بمركز الخارجة

▪️تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مجمع أزهري و معهد فتيات بمدينة الخارجة

▪️تخصيص أراضي لتوسعة محطتي مياه الشرب بقريتي الأمان وغرب الموهوب وإنشاء محطة رفع صرف صحي بالراشدة بالداخلة

▪️وضع خطة زمنية للانتهاء من طلبات التقنين المقدمة على منظومة التقنين والبالغ عددها أكثر من 12 ألف طلب.

▪️الاستعداد والجاهزية لخطة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة و المعرض الزراعي الدولي، مع منح الأولوية للعارضين من أبناء المحافظة.

▪️الإسراع بإجراءات إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالتنسيق مع الجهات المعنية

▪️ منح أبناء المحافظة الأولوية والنسبة الأكبر في المشاركة بالمعارض والفعاليات التسويقية التي تنظمها المحافظة خلال مختلف المناسبات، دعمًا للمنتجات المحلية وتشجيعًا لصغار المنتجين وأصحاب المشروعات.

▪️ إجراء استطلاع رأي شامل للوقوف على مدى الاحتياج والاستحقاق للراغبين من أبناء القرى في الاستفادة من مبادرة 100 منزل ريفي بمركز الخارجة، بالتنسيق مع جهاز التعمير بالمحافظة.

▪️ تفعيل مبادرة "خطوة للأمان " للحد من حوادث الطرق وزيادة معدلات الأمان على الطرق السريعة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة على البحر |شاهد

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

من حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الحمصية فى المنزل

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد