رئيس حي بولاق الدكرور يتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والحملات الميدانية

تواصل أجهزة حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة المهندس طه عبدالصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية، وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم، نائب المحافظ.

حيث تابع المهندس طه عبدالصادق، تنفيذ أعمال التطوير الجارية بشارع كفر طهرمس ومجمع المدارس، كما تابع أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة أسفل محور الفريق كمال عامر، أمام محطة مترو فيصل ومزلقان ناهيا، والتي تشمل تركيب بلاط الإنترلوك، مع استمرار الأعمال بالموقع.

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة الحي تنفيذ الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات، حيث شن نائب رئيس الحي وإدارة الإشغالات بالتنسيق مع قائد شرطة المرافق حملة مكبرة استهدفت شارع الطابق، وشارع 6 أكتوبر، وشارع ترعة عبدالعال، وشارع التحرير، وأسفرت عن رفع وإيداع المضبوطات بمستودع الإشغالات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما تواصلت أعمال الجمع السكني بشارع العشرين، إلى جانب تنفيذ ومتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة عدد من الشوارع والمناطق الحيوية، من بينها شارع العشرين، وشارع فيصل وفيصل السطحي، وشارع التحرير، وشارع ترعة عبدالعال 1، وشارع بهجت الشوربجي، وشارع الأربعين، وشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر، ومحيط مستشفى بولاق العام، ومدرستي جواهر وسامح سيف، وأسفل محور صفط اللبن، ومزلقان همفرس، وشارع المساكن، إلى جانب مختلف قطاعات الحي.

كما تنفذ أعمال النظافة ورفع المخلفات باستخدام معدات ولودرات وسيارات حي بولاق الدكرور، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس طه عبدالصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية والخدمية، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية وأعمال النظافة ورفع الإشغالات، بما يحقق الانضباط ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الحي.