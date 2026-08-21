تحديث macOS يكشف بالخطأ عن قائمة ضخمة من أجهزة آبل القادمة

يبدو أن شركة آبل Apple، كشفت عن غير قصد عن قائمة طويلة من منتجاتها المرتقبة، وذلك من خلال أحدث تحديث لنظام التشغيل.

وبحسب ما ذكره موقع “indiatoday”، تضمنت نسخة Release Candidate من macOS 26.7 إشارات إلى أكثر من 10 أجهزة يعتقد أن آبل تعمل على إطلاقها، ما يمنح لمحة عن المنتجات التي قد تصل خلال الأسابيع المقبلة أو في وقت لاحق.

وبحسب موقع MacRumors، يتضمن كود النظام إشارات إلى منتجات لم تعلن عنها آبل رسميا حتى الآن، من بينها أول آيفون قابل للطي، وAirPods مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وجهاز جديد للتحكم بالمنزل الذكي، وإصدارات من MacBook وiPad mini بشاشات OLED، إضافة إلى نسخة محدثة من Siri Remote مخصصة لجهاز Apple TV مستقبلي.

وتأتي هذه التسريبات في توقيت لافت، مع اقتراب حدث آبل السنوي الأكبر للمنتجات، والمقرر عقده في سبتمبر، حيث يتوقع أن تكشف الشركة عن سلسلة iPhone 18 الجديدة، إلى جانب طرازات جديدة من Apple Watch.

آيفون 18 برو والهاتف القابل للطي

آيفون 18 برو والهاتف القابل للطي في صدارة المشهد



من المتوقع أن يكون iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max من أبرز الأجهزة التي ستصل في سبتمبر، كما تشير التقارير إلى أن آبل تعمل على هاتف جديد باسم iPhone Ultra قد يأتي أعلى من Pro Max ضمن تشكيلة الشركة.

ومن المرجح أن يحتفظ iPhone 18 Pro بشاشة قياس 6.3 بوصة، بينما قد يأتي Pro Max بشاشة 6.9 بوصة.

وتشير التسريبات إلى احتمال استخدام شاشات أكثر سطوعا وكفاءة في استهلاك الطاقة، مع تقليص حجم الجزيرة الديناميكية بنحو 35%.

ومن المنتظر أيضا أن تحصل الكاميرات على ترقيات مهمة، أبرزها تقنية فتحة العدسة المتغيرة، التي تتيح التحكم في كمية الضوء التي تصل إلى مستشعر الكاميرا.

وقد تعمل هواتف السلسلة الجديدة بشريحة A20، التي يعتقد أنها ستصنع باستخدام تقنية تصنيع بدقة 2 نانومتر من شركة TSMC.

لكن المفاجأة الأكبر قد تكون دخول آبل رسميا إلى سوق الهواتف القابلة للطي، فبعد سنوات من تجارب شركات أندرويد في هذا القطاع، تستعد آبل، وفق التقارير، لطرح أول آيفون قابل للطي.

AirPods بكاميرات وأجهزة جديدة للمنزل الذكي



ولا تتوقف المفاجآت عند هواتف آيفون، إذ تشير الأكواد المكتشفة إلى احتمال طرح AirPods مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

ويعتقد أن هذه التقنية قد تدعم مزايا Visual Intelligence، ما يسمح للسماعات بالتفاعل مع البيئة المحيطة بالمستخدم بطرق جديدة.

كما تستعد آبل، وفق التقارير، لتوسيع منظومتها للأجهزة المنزلية الذكية، مع توقعات بطرح Apple TV 4K جديد، وHomePod mini 2 وHomePod 3، إلى جانب جهاز HomePad المنزلي الذكي الذي طال الحديث عنه.

ومن المنتظر كذلك أن تكشف الشركة عن Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4 خلال حدث سبتمبر، مع تركيز الترقيات المتوقعة على الأداء والميزات الصحية أكثر من تقديم تغييرات جذرية في التصميم.

مفاجآت أخرى في الطريق



ولا تقتصر قائمة المنتجات التي ظهرت في كود macOS 26.7 على الأجهزة المتوقع طرحها قريبا، إذ تشير التقارير إلى أن آبل تعمل أيضا على مجموعة من المنتجات التي قد تصل في وقت لاحق من العام أو خلال أوائل 2027.

وتشمل القائمة iPad mini بشاشة OLED، وطرازات جديدة من MacBook Pro مزودة بمعالجات M6، وأجهزة iMac محدثة، إلى جانب ماك بوك متطور بشاشة OLED تعمل باللمس.

ورغم أن بعض هذه الأجهزة قد يتأخر إطلاقها إلى نهاية العام أو حتى 2027، فإن ظهورها في كود macOS يشير إلى أن خطة آبل للمنتجات القادمة أكبر بكثير من مجرد إطلاق آيفون جديد.

ولم تؤكد آبل رسميا هذه الأجهزة أو موعد حدث سبتمبر، لكن 9 سبتمبر يتردد حاليا باعتباره الموعد المحتمل للحدث المرتقب، على أن تعلن الشركة الموعد رسميا قريبا.