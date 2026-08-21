الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

هل لاحظتِ أن الفريزر بيعمل تلج كتير على الجدران أو الأدراج، رغم أنكِ لا تضعين فيه كمية كبيرة من الأطعمة؟ هذه المشكلة شائعة، وغالبًا لا تكون مرتبطة بكمية الطعام الموجودة داخله، وإنما بطريقة الاستخدام أو وجود مشكلة في إحكام الغلق أو التبريد.

قال مهنجس الصيانة ربيع محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن تراكم الثلج بكميات كبيرة لا يؤثر فقط على مساحة التخزين، بل قد يجعل الفريزر يعمل لفترات أطول ويؤثر في كفاءة التبريد. إليكِ أبرز الأسباب التي تستحق الفحص.

1- باب الفريزر لا يغلق بإحكام

من أكثر الأسباب شيوعًا لتراكم الثلج دخول الهواء الدافئ والرطب إلى الفريزر بسبب عدم إحكام غلق الباب.

وقد يحدث ذلك بسبب وجود كيس طعام يمنع الباب من الإغلاق، أو بسبب تلف أو اتساخ الإطار المطاطي المحيط بالباب. ومع دخول الهواء الخارجي، تتكثف الرطوبة ثم تتحول إلى ثلج.

الحل: افحصي الجلدة المطاطية ونظفيها، وتأكدي من عدم وجود أي شيء يمنع الباب من الإغلاق الكامل.

2- فتح باب الفريزر كثيرًا

كل مرة تفتحين فيها باب الفريزر يدخل هواء دافئ ورطب، خاصة في فصل الصيف. وعندما يلامس هذا الهواء الأسطح شديدة البرودة، يمكن أن تتكون طبقة من الصقيع.

لذلك، حاولي تقليل مرات فتح الفريزر، ولا تتركي الباب مفتوحًا أثناء البحث عن الطعام.

3- وضع أطعمة ساخنة داخل الفريزر

إدخال الطعام الساخن أو الدافئ مباشرة إلى الفريزر من الأخطاء التي قد تزيد الرطوبة داخله.

قبل التجميد، اتركي الطعام يبرد بطريقة آمنة، ثم ضعيه في عبوات مناسبة ومحكمة الغلق، مع تجنب إدخال كميات كبيرة من الطعام في وقت واحد.

4- مشكلة في جلدة الباب

حتى إذا كان الباب يبدو مغلقًا، قد تكون الجلدة المطاطية تالفة أو غير مثبتة بشكل صحيح، ما يسمح بتسرب الهواء.

يمكن إجراء اختبار بسيط باستخدام ورقة: ضعيها بين الباب والإطار وأغلقي الباب، ثم حاولي سحب الورقة. إذا خرجت بسهولة في أكثر من نقطة، فقد تكون هناك مشكلة في إحكام الغلق وتحتاج الجلدة إلى التنظيف أو الاستبدال.

5- ضبط درجة الحرارة بشكل غير مناسب

ضبط الفريزر على درجة منخفضة جدًا لا يعني بالضرورة حفظ الطعام بصورة أفضل، وقد يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

توصي إرشادات سلامة الغذاء عادة بالحفاظ على الفريزر عند -18 درجة مئوية أو أقل لحفظ الأطعمة المجمدة بأمان.

لذلك، إذا كان الفريزر مضبوطًا على درجة أقل بكثير من ذلك، فلا داعي لتخفيض الحرارة أكثر إلا وفق تعليمات الشركة المصنعة.

6- انسداد فتحات توزيع الهواء

في بعض أنواع الفريزر، تساعد فتحات التهوية الداخلية على توزيع الهواء البارد. إذا تم وضع الأطعمة أمامها أو تراكم الثلج حولها، فقد يتأثر تدفق الهواء داخل الجهاز.

لذلك، لا تملئي الفريزر بطريقة تسد فتحات التهوية، واتركي مساحة مناسبة حولها وفق تصميم الجهاز.

7- عطل في نظام إزالة الثلج

إذا كان الفريزر من نوع No Frost ويستمر في تكوين طبقات سميكة من الثلج، فقد تكون المشكلة مرتبطة بنظام إزالة الصقيع، مثل عنصر التسخين أو حساس الحرارة أو لوحة التحكم.

في هذه الحالة، إزالة الثلج يدويًا قد تكون حلًا مؤقتًا فقط، بينما يحتاج الجهاز إلى فحص فني لتحديد سبب المشكلة.

هل كثرة الثلج تعني أن الفريزر تالف؟

ليس بالضرورة. أحيانًا يكون السبب بسيطًا مثل تسريب الهواء من الباب أو فتحه بشكل متكرر. لكن إذا كان الثلج يتراكم بسرعة بعد تنظيف الفريزر، أو كان الجهاز لا يحافظ على درجة الحرارة المناسبة، فمن الأفضل فحصه.

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