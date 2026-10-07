تجاوز الـ14 جنيهًا.. تحركات جديدة لسعر الريال السعودي اليوم في البنوك

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، مع اختلاف اتجاهات الأسعار من بنك إلى آخر، لتتباين مستويات الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق المصرفية.

وتكشف أحدث تحديثات أسعار الريال السعودي عن تباين واضح في حركة العملة بين البنوك، حيث ارتفع السعر في بعض البنوك، بينما تحرك للانخفاض في بنوك أخرى، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر بيع الريال مستوى 14 جنيهًا في أحد البنوك.

وبلغ متوسط سعر شراء الريال السعودي في البنوك نحو 13.86 جنيه، مقابل متوسط سعر بيع بلغ نحو 13.98 جنيه،

أعلى وأقل سعر للريال السعودي اليوم

فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال عند 13.95 جنيه،

بينما سجل بنك الكويت الوطني NBK أعلى سعر للبيع عند 14.10 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.95 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

اتش اس بي سي HSBC: 13.94 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 13.93 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 13.93 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 13.92 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.91 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.91 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.90 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.89 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.88 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 13.86 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 13.79 جنيه للشراء، و14.10 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 13.60 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 13.50 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.