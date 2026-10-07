قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشهيد الحي.. العقيد حلمي زكي لـ "صدى البلد": حطمنا أسطورة الجيش الذي لا يقهر خلال حرب أكتوبر
صدام حول مضيق هرمز.. واشنطن تعلن فقدان إيران السيطرة وطهران تتوعد بعمليات استباقية
قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
النيابة: صفحة متصدقش يديرها قيادات الإرهابية الهاربة بهدف إسقاط الدولة
إخفاقان مؤلمان وفشلان لإسرائيل.. رئيس أركان جيش الاحتلال: نحيي ذكرى حرب أكتوبر 1973
فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم
هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل
مصر تتقدم بخالص تعازيها لجمهورية نيجيريا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية
إنشاء منطقة صناعية متكاملة.. الرئيس السيسي: فرص واعدة للشركات الكورية للاستثمار في مصر
اللواء محمد الغباري يكشف لـ "صدى البلد" أسرار الإعداد لحرب أكتوبر وخطة الخداع الاستراتيجي
الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز الـ14 جنيهًا.. تحركات جديدة لسعر الريال السعودي اليوم في البنوك

تحرك جديد لسعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك
تحرك جديد لسعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، مع اختلاف اتجاهات الأسعار من بنك إلى آخر، لتتباين مستويات الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق المصرفية.

وتكشف أحدث تحديثات أسعار الريال السعودي عن تباين واضح في حركة العملة بين البنوك، حيث ارتفع السعر في بعض البنوك، بينما تحرك للانخفاض في بنوك أخرى، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر بيع الريال مستوى 14 جنيهًا في أحد البنوك.

وبلغ متوسط سعر شراء الريال السعودي في البنوك نحو 13.86 جنيه، مقابل متوسط سعر بيع بلغ نحو 13.98 جنيه، 

أعلى وأقل سعر للريال السعودي اليوم 

فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال عند 13.95 جنيه، 

بينما سجل بنك الكويت الوطني NBK أعلى سعر للبيع عند 14.10 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.95 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

اتش اس بي سي HSBC: 13.94 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

البنك المصري الخليجي: 13.93 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 13.93 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 13.92 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.91 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.91 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.90 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.89 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.88 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 13.86 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 13.79 جنيه للشراء، و14.10 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 13.60 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 13.50 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الريال السعودي في البنوك أسعار العملات العربية اليوم أعلى سعر للريال السعودي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

ملك الألعاب الجديد يقترب.. ريد ماجيك تغزو الأسواق بهاتفـ Red Magic 12 Pro

ملك الألعاب الجديد يقترب.. ريد ماجيك تغزو الأسواق بهاتف Red Magic 12 Pro

هاتف Pixel 12 Pro Fold

تسريبات هاتف Pixel 12 Pro Fold تكشف عن قفزة هائلة في دقة الشاشة

ميني Untamed Edition

ميني كونتريمان تتحول إلى وحش للطرق الوعرة بنسخة Untamed

بالصور

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

فستان ناعم.. ملك أحمد زاهر رفقة خطيبها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد