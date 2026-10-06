سعر الريال السعودي الآن.. أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك اليوم، الثلاثاء 6 أكتوبر، ووصل لـ 52 جنيهاً، ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات الأجنبية والعربية، وسعر الريال السعودي وسعر اليورو الآن، وسعر الدينار الكويتي في البنوك.

أسعار العملات أمام الجنيه

وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

- 52.36 جنيه للشراء

- 52.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

- 58.65 جنيه للشراء.

- 58.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

- 69.12 جنيه للشراء.

- 69.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

- 13.28 جنيه للشراء.

- 14.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

- 165.06 جنيه للشراء.

- 170.26 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم

- 13.91 جنيه للشراء.

- 13.97 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم

- 14.24 جنيه للشراء.

- 14.28 جنيه للبيع.

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