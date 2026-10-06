سعر الريال السعودي الآن.. أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك اليوم، الثلاثاء 6 أكتوبر، ووصل لـ 52 جنيهاً، ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات الأجنبية والعربية، وسعر الريال السعودي وسعر اليورو الآن، وسعر الدينار الكويتي في البنوك.
أسعار العملات أمام الجنيه
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
- 52.36 جنيه للشراء
- 52.46 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
- 58.65 جنيه للشراء.
- 58.99 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
- 69.12 جنيه للشراء.
- 69.47 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
- 13.28 جنيه للشراء.
- 14.39 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
- 165.06 جنيه للشراء.
- 170.26 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
- 13.91 جنيه للشراء.
- 13.97 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
- 14.24 جنيه للشراء.
- 14.28 جنيه للبيع.