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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار واليورو الآن.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين

اسعار العملات الاجنبية والعربية
اسعار العملات الاجنبية والعربية
رشا عوني

بعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك وتجاوزه 52 جنيهاً، يستعرض موقع صدى البلد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 5 أكتوبر2026، وسعر الريال السعودي وسعر اليورو الآن، وسعر الدينار الكويتي في البنوك.. 

أسعار العملات بنهاية تعاملات البنوك المصرية اليوم الأحد الموافق 4…

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر

 

سجل سعر الدولار في بنك مصر 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 52.24 جنيهاً للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 52.22 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

 

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 58.62 جنيه للشراء، و59.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 58.31 جنيه للشراء، و58.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر مستوى 58.62 جنيه للشراء، و59.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 58.61 جنيه للشراء، و59.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
 

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 58.33 جنيه للشراء، و58.96 جنيه للبيع.

أسعار العملات ببداية تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين الموافق 1…

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.87 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك مصر
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.87 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
 


الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 13.90 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.92 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
 


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 13.87 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك البركة
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.87 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. الدولار يسجل 51.83 جنيه للبيع | اقتصاد | جريدة جماهير

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري


 

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 14.20 جنيه للشراء، و14.25 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 14.20 جنيه للشراء، و14.25 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 14.22 جنيه للشراء، و14.25 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة
 

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 14.20 جنيه للشراء، و14.24 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 164.61 جنيه للشراء، و169.99 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 165.84 جنيه للشراء، و170.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB
 

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 167.16 جنيه للشراء، و169.93 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 165.90 جنيه للشراء، و169.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 165.44 جنيه للشراء، و169.93 جنيه للبيع.


 

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