سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الدولار في مصر خلال بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار رسميا

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في مصر اليوم 5 أكتوبر 2026

جاء بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر لشراء الدولار عند 52.29 جنيه، وسعر بيع 52.39 جنيه.

وسجّل البنك الأهلي الكويتي نحو 52.27 جنيه للشراء دون تغير، و52.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية عند 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، وشمل ذلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) والمصرف العربي وبنك نكست (NXT) والمصري الخليجي وبنك فيصل والتنمية الصناعية والكويت الوطني وقناة السويس والمصرف المتحد واتش إس بي سي والعربي الأفريقي.

وتساوي سعر الدولار في بنوك الشركة المصرفية، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني والتعمير والإسكان عند 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول (FABMISR)، 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

وفي بنوك أبوظبي التجاري والبركة وصل الدولار لنحو 52.22 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدولار في بنوك العقاري المصري العربي وكريدي أجريكول: 52.20 جنيه وتراجع سعر البيع إلي 52.30 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم

52.29 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

نحو 52.30 جنيه.

متوسط سعر الدولار اليوم في مصر

52.29 جنيه.