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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك اليوم.. وصل كام؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

اختتم سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 تعاملاته أمام الجنيه المصري على تراجع طفيف في عدد من البنوك العاملة، وسط تحركات محدودة في أسعار الصرف، مع استمرار متابعة السوق لمؤشرات الاحتياطي النقدي وتدفقات العملات الأجنبية.

وسجل الدولار مستويات متقاربة بين البنوك، مع اختلافات محدودة في أسعار الشراء والبيع، فيما تصدر البنك التجاري الدولي CIB قائمة الأسعار الواردة بأعلى سعر شراء عند 52.27 جنيه، مقابل 52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

جاءت أسعار سعر الدولار اليوم في البنوك وفق البيانات الواردة على النحو التالي:

  • البنك المركزي المصري: 52.22 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 52.22 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 52.20 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

وتكشف هذه الأسعار عن تحركات محدودة في سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، مع تقارب واضح بين أسعار عدد كبير من البنوك، بينما سجل البنك التجاري الدولي أعلى سعر شراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة في نهاية التعاملات.

ويعد سعر الصرف في البنك المركزي من المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق، إلى جانب أسعار الدولار في البنوك التجارية، خاصة مع استمرار متابعة حركة العملات الأجنبية والاحتياطي النقدي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل البنك التجاري الدولي CIB أعلى سعر شراء للدولار عند 52.27 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.37 جنيه.

في المقابل، سجل بنك كريدي أجريكول سعر شراء عند 52.20 جنيه وسعر بيع عند 52.30 جنيه، في حين تراوحت أسعار معظم البنوك الأخرى حول مستويات 52.22 إلى 52.24 جنيه للشراء.

وتعكس هذه الفروق المحدودة طبيعة حركة سوق الصرف خلال التعاملات، إذ تختلف أسعار شراء وبيع الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب.

الاحتياطي النقدي يسجل 57.2 مليار دولار

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية شهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى وصول إجمالي الاحتياطي إلى 57.2 مليار دولار.

وأوضح مدبولي أن حجم العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي تجاوز 37 مليار دولار، في إشارة إلى تحسن مستويات السيولة من العملات الأجنبية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحظى فيه مؤشرات الاحتياطي النقدي وتدفقات العملات الأجنبية باهتمام واسع، باعتبارها من العوامل المرتبطة بقدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي.

تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 47 مليار دولار

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى تسجيلها نموًا كبيرًا.

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية، إن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن التحويلات خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بلغت نحو 35 مليار دولار.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات وغيرها من الموارد الدولارية.

تحركات الدولار أمام الجنيه

ويأتي سعر الدولار اليوم وسط متابعة مستمرة من المواطنين والشركات والمستوردين لحركة أسعار العملة الأمريكية، نظرًا لتأثيرها المباشر وغير المباشر على أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الدولار اليوم الاثنين

وتظل أسعار الدولار قابلة للتغير على مدار التعاملات المصرفية، وفقًا لحركة السوق والعرض والطلب، ولذلك قد تختلف الأسعار المسجلة في بداية اليوم عن مستويات الإغلاق.

كما يظل سعر الدولار في البنوك أحد المؤشرات التي يعتمد عليها المتعاملون عند إجراء التحويلات أو شراء وبيع العملة الأجنبية، مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

الدولار والاحتياطي النقدي

ويرتبط أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية بعدد من العوامل الاقتصادية والنقدية، من بينها توافر النقد الأجنبي وحركة التدفقات الدولارية وتطورات الاحتياطي النقدي.

وفي هذا السياق، فإن وصول الاحتياطي النقدي إلى 57.2 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس مجلس الوزراء، يأتي ضمن المؤشرات التي تحظى بمتابعة من الأسواق، إلى جانب نمو تحويلات المصريين بالخارج.

ومع استمرار حركة التعاملات المصرفية، يظل سعر الدولار اليوم من أكثر أسعار العملات التي تحظى باهتمام المواطنين، خاصة مع اختلاف الأسعار بصورة محدودة بين البنوك.

وتشير الأسعار في نهاية تعاملات الأحد 4 أكتوبر إلى استمرار التحرك المحدود للدولار أمام الجنيه، مع تسجيل سعر الشراء أعلى مستوى له عند 52.27 جنيه في البنك التجاري الدولي، بينما بلغ أعلى سعر بيع في القائمة 52.37 جنيه بالبنك نفسه.

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