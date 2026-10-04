سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر... وصل لكام؟

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من التباين الملحوظ مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، حيث سيطر التراجع الجماعي على أغلب التحركات السعرية في القطاع المصرفي.

ونرصد سعر الدولار في مقابل الجنيه اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 وفقا لآخر تحديثات القطاع المصرفي.

أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعراً لشراء وبيع العملة الخضراء في السوق المحلية، حيث سجل سعر الشراء 52.29 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 52.39 جنيه.

وشهد الدولار في البنك الأهلي الكويتي استقراراً في سعر الشراء عند 52.27 جنيه، مع ارتفاع طفيف في سعر البيع ليصل إلى 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر اليوم الأحد

تساوى سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين البنك الأهلي و بنك مصر عند عند 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.





استقرار سعر الدولار

شهدت مجموعة واسعة من البنوك توحيداً في أسعار الصرف، شملت كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك نكست، بنك فيصل الإسلامي، المصرف العربي، بنك الشركة المصرفية (SAIB)، بنك الإسكندرية"، حيث استقرت عند 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

تفاوت الأسعار من بنك لآخر

وفي بنك أبوظبي الأول سجل الدولار 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

وفي بنكي أبوظبي التجاري والبركة وصل الدولار إلى 52.22 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار في بنكي العقاري المصري العربي وكريدي أجريكول عند 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري

من جهته، كشف البنك المركزي المصري في أحدث بياناته الرسمية عن متوسط سعر صرف الدولار، حيث سجل 52.22 جنيه للشراء و 52.36 جنيه للبيع.