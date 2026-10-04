الدولار يسجل 52.36 جنيها في ختام تعاملات اليوم الأحد

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، تباينا، يغلب عليها التراجع بمطلع تعاملات الاسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وفق آخر تحديثات البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار في السوق، حيث بلغ سعر الشراء 52.29 جنيه وسعر البيع 52.39 جنيه.

واستقر سعر شراء الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند 52.27 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع لديه بشكل طفيف ليصل إلى 52.37 جنيه.

وتساوي سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك نكست، وبنك فيصل الإسلامي، المصرف العربي وبنك الشركة المصرفية (SAIB) وبنك الإسكندرية مسجلة حيث نحو 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول سعر شراء 52.23 جنيه وبيع 52.33 جنيه.

وتداول الدولار في بنوك أبوظبي التجاري وبنك البركة بسعر شراء 52.22 جنيهاً وبيع 52.32 جنيهاً.

وسجل كل من البنك العقاري المصري العربي وبنك كريدي أجريكول سعراً بلغ 52.20 جنيهاً للشراء و52.30 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي وصول سعر الدولار إلي 52.22 جنيه للشراء و 52.36 جنيه للبيع.