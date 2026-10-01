صعود جديد.. ارتفاع سعر الريال السعودي في مصر ختام الأسبوع

سجل سعر الريال السعودي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026، وسط صعود جماعي في أسعار الشراء والبيع بمعظم البنوك العاملة في مصر.

وزاد متوسط سعر الريال في مصر ليسجل نحو 13.89 جنيه

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

سجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي نحو 13.95 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، الذي سجل سعر بيع عند 13.98 جنيه.

سعر الريال السعودي رسميا في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي 13.92 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست (NXT) نحو 13.92 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

وتساوت أسعار العملة السعودية في عدة بنوك كبرى عند مستوى 13.91 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع تقريبًا، وهي: إتش إس بي سي (HSBC)، والمصرف العربي، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والمصري الخليجي.

وسجل بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) 13.91 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الريال في البنك الأهلي الكويتي وبنك التعمير والإسكان نحو 13.90 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي ومصر

أما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين، فسجل كل منهما فارتفع لنحو 13.89 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) أعلى نسبة ارتفاع بين البنوك، إذ صعد سعر الشراء ليصل إلى 13.88 جنيه، والبيع إلى 13.96 جنيه.

وفي المقابل، سجل بنك فيصل الإسلامي أقل نسبة ارتفاع بسعر شراء 13.88 جنيه وبيع 13.94 جنيه.

وسجل سعر الريال السعودي بنك البركة 13.88 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

تفاوت سعر العملة السعودية

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.86 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

وفي قطر الوطني (QNB الأهلي) سجل 13.84 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الريال السعودي في كريدي أجريكول نحو 13.83 وسعر البيع 13.94 جنيه.

أعلى سعر لبيع الريال السعودي في البنوك

وسجل بنك الكويت الوطني (NBK) سعر شراء 13.78 جنيه وأعلى سعر بيع بين البنوك عند 14.09 جنيه.

فيما سجل بنك التنمية الصناعية 13.77 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في المصرف المتحد أدنى سعر شراء عند 13.48 جنيه مقابل 13.97 جنيه للبيع.