سعر العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي الآن

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الأربعاء 30-9-2026؛ على مستوي البنوك العاملة في مصر دون تغيير.

سعر العملات العربية

وأظهرت تعاملات العملات العربية مقابل الجنيه؛ ثباتا من دون تغير يذكر بمختلف البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 13.82 جنيها للشراء و13.86 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.13 جنيها للشراء و 14.17 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 168.62 جنيها للشراء و 169.13 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ الدينار البحريني 137.7 جنيها للشراء و 138.09 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 134.84 جنيها للشراء و 135.22 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري 14.24 جنيها للشراء و 14.28 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 73.12 جنيها للشراء و 73.52 جنيها للبيع.